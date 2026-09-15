Basilio García Sevilla, 15 SEP 2026 - 16:40h.

Luis García Plaza deja entrever que el equipo girará en torno al centrocampista francés

El Sevilla cierra la plantilla con el fichaje bomba de Youssouf Fofana

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Que Youssouf Fofana juegue en el Sevilla FC no solo es una operación de ingeniería deportiva de José Ignacio Navarro, sino también económica. El jugador está totalmente fuera del alcance de la entidad en su realidad actual y, de hecho, el club se hace cargo de un porcentaje mínimo del coste del jugador. El francés fue fichado desde el Mónaco por el Milan, que pagó 26 millones de euros por él, y el sueldo está acorde a un subcampeón del mundo, acercándose a los nueve ‘kilos’ de coste por temporada.

El Sevilla se hace cargo de un 8% del coste de un futbolista que ya ha demostrado que es otra cosa. Se le ve falto de ritmo, no hizo la pretemporada a las órdenes de Rúben Amorim, el Milan lo descartó y no completa un partido desde el mes de febrero. Sin embargo, es fuerte, rompe líneas, sabe qué hacer con el balón en los pies y Luis García Plaza está con él como un niño con zapatitos nuevos.

El madrileño está encantado tanto con el esfuerzo del club en traerlo como con las prestaciones que ofrece el centrocampista. Tanto es así, que ya ha declarado en más de una ocasión que su llegada ‘condiciona’ en cierto modo el sistema, el once y la forma de jugar del equipo. “Me gusta jugar con dos delanteros, pero la llegada de Fofa -así le llama en rueda de prensa- hace que podamos tener un centro del campo muy importante con tres jugadores”, dijo este martes en una rueda de prensa en la que ha dejado claro que Fofana es la piedra angular del equipo.

De hecho, cuando fue preguntado por Nico Guillén, la 'excusa' de los pocos minutos que va a disputar fue precisamente el centrocampista francés. “La entrada de Fofa le iba a restar minutos. Tiene un potencial enorme. Uno de los damnificados es Nico, pero también Guridi, Kocho o Luci. Llegó un jugador que no pensábamos que podíamos tener, por la gran gestión de Jose y el presi. Si alabamos el fichaje de Fofa no podemos echar de menos a Nico, porque entonces nos contradecimos. Todos van a perder minutos”. En resumen, Fofana es y será indiscutible.

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Los números de Fofana

Después de muchos meses perdiendo protagonismo en el Milan, lo ha ganado todo de sopetón con su llegada al Sevilla. Este viernes fue titular ante el Valencia, completó 71 minutos y todo hace indicar que ante el Deportivo de La Coruña jugarán el galo y diez más.

Sus números en su puesta de largo en el Sánchez-Pizjuán lo dicen todo. Un 90% de pases precisos, la gran mayoría de ellos en campo rival. Todos sus pases largos acertados, seis contribuciones defensivas y ocho recuperaciones, así como tres tiros a puertas. Un centrocampista total para el Sevilla y la piedra angular del equipo que está conformando Luis García Plaza.