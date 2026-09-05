Alberto Cercós García 05 SEP 2026 - 20:39h.

El nuevo jugador del Sevilla explica cómo se gestó su fichaje y cuáles son sus referentes

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Youssouf Fofana se confirmó como la undécima incorporación sevillista en el mercado justo cuando quedaba cerrado el periodo de fichajes. Un día largo y de mucha incertidumbre para el internacional francés: "Para mí fue un día un poco loco. Empezó un poco descontrolado, pero al final muy contento de estar aquí. Creo que era la mejor opción para mí. Pensé en la historia del club, en lo que estaba pasando en este momento y quería ser parte del renacimiento del Sevilla, para devolverlo a donde ha estado estos últimos años".

"Soy un jugador que se adapta bastante bien a la adversidad y al rival que tenga enfrente. También me gusta echar una mano a mis compañeros en el campo. Me gusta ser una solución para todos. Un solo ídolo no. Observo un poco a los centrocampistas de mi época. Me gusta una parte de cada jugador. Vamos a decir que Busquets por cómo se orienta en el campo. Yaya Touré por lo poderoso que es. Me gusta una parte de cada centrocampista, pero no tengo un jugador que se parezca a mí. He visto como el equipo dominó, sobre todo después de la expulsión. Cómo manejaron el partido y pudieron hacer tres goles así. Fue interesante", resume el nuevo jugador del Sevilla al preguntarle cómo se define.

Nada más firmar habló con su compatriota Agoumé y ya ha hablado con Ben Yedder, con quien coincidió en el Móncao: "Tuve la suerte de hablar por teléfono muy pronto con él. Me dio la bienvenida y me advirtió de que aquí hace mucho calor. Me dijo que el equipo estaba bien, que hay buenos chicos y que iba a adaptarme rápido. También hablé con él. He hablado mucho con él porque estuvo aquí en Sevilla mucho tiempo. Hemos hablado de la ciudad y de la liga. A él le venía muy bien jugar aquí porque es muy bueno con el balón. Hablamos del campeonato y de los jugadores con los que él coincidió aquí".

"Lo que espero en primer lugar es poder recuperar el placer de jugar. No mucho más. He venido aquí para ponerme al servicio del equipo y si me necesitan, estoy aquí. Tengo la sensación de que es como una cazuela hirviendo. Poco a poco va subiendo la presión y sinceramente estoy impaciente por descubrirlo. Decirles que estoy muy contento de poder estar aquí. Aunque todo se haya hecho muy rápido, estoy contento de haber llegado. Nos vemos pronto", zanja.