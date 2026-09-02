Basilio García Sevilla, 02 SEP 2026 - 15:49h.

El jugador ha llegado en un vuelo privado procedente de Milán

La intrahistoria, minuto a minuto, del fichaje relámpago de Youssouf Fofana por el Sevilla FC

Compartir







Seguramente, Youssouf Fofana ya tenía las maletas hechas hace 24 horas, pero lo que no sabía ni el futbolista, ni su entorno, ni el Milan, ni el Olympique de Lyon ni el Sevilla FC era que su destino iba a cambiar en cuestión de horas, desplazándose 1.600 kilómetros hacia el suroeste de Europa. Hasta el cierre del mercado francés a las ocho de la tarde todo estaba encaminado a un regreso a su país, y seis horas más tarde se confirmaba como el undécimo fichaje de José Ignacio Navarro, que le colocaba en el último resquicio del LCPD que le quedaba.

15 horas más tarde, Youssouf Fofana ya está en la capital hispalense. El francés ha llegado procedente de Milán en un vuelo privado al pasadas las 15.30 horas, con 40 minutos de retraso, y ha posado para las cámaras de ElDesmarque y el resto de los medios de comunicación en un enclave ya icónico para el sevillismo: la puerta de salidas del Aeropuerto de San Pablo.

Un bombazo en toda regla en el mercado de incorporaciones que fue inscrito en LALIGA sobre la bocina. La dirección deportiva sevillista anduvo rápida y fue convincente con el jugador para que Fofana, con ofertas de numerosos clubes -se rumoreó incluso un acercamiento de última hora del Betis-, se decidiera por la propuesta nervionense. "No queríamos afrontar por afrontar, ya que los recursos son los que tenemos y había que emplearlos bien. Al final se decidió por Fofana. Teníamos operaciones paralelas, y decidimos ir a por Fofana, ponerlo todo y está con nosotros”, explicaba José Ignacio Navarro en la rueda de prensa que ha ofrecido este mismo miércoles en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.

PUEDE INTERESARTE José Ignacio Navarro culmina con bombazo final una revolución al nivel de la de 2019

Fofana apunta a Barcelona

El jugador ha sido recogido por personal del club, y acto seguido se ha desplazado para pasar las pruebas médicas y cerrar definitivamente su incorporación. Se espera que esté a las órdenes de Luis García Plaza ya en el entrenamiento de este jueves, fijado para las 10.00 horas en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. El pivote no había sido convocado por Rubén Amorim para los dos primeros partidos de la temporada del Milan, por lo que llega sin ritmo de competición, aunque todo hace indicar que podría entrar en la lista para el partido de Barcelona ante el RCD Espanyol.

El Sevilla cerró a última hora una cesión simple del jugador, asumiendo el Milan buena parta del salario de Youssouf Fofana. Así, José Ignacio Navarro apuró todos y cada uno de los euros que le permitía el Límite de Coste de Plantilla Deportiva. Fofana ya está en la capital de Andalucía, presto para incorporarse a la disciplina del que será su equipo hasta el 30 de junio de 2027.