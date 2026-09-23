Fofana y el reto de escapar de la 'historia Soumaré'

Pepe Jiménez Sevilla, 23 SEP 2026 - 19:37h.

El mediocampista no cuenta con opción de compra a final de verano

El fichaje de Fofana, versión del protagonista: "Después de algo malo siempre llega algo bueno"

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Debatir sobre el nivel de Youssouf Fofana o sobre si es uno de los futbolistas con más capacidad en la actual plantilla del Sevilla parece totalmente innecesario porque es evidente, pero el mediocampista perteneciente al Milan no solo debe arrancar bien en el Sánchez-Pizjuán, sino que debe superar la 'historia Soumaré', o lo que es lo mismo: mantener un nivel que merezca halagos durante toda la temporada.

Porque en Nervión arrancó bien hasta Batista Mendy. El mediocampista del Trabzonspor fue la apuesta de Antonio Cordón para el mediocampo el pasado año y aunque equiparar a ambos es poco más que un riesgo futbolístico, no esconde el verdadero mensaje de este artículo.

Mendy, el mencionado Soumaré, arrancaron en Sevilla mostrando un poderío físico y un nivel futbolístico teóricamente superior a los jugadores que le rodeaban, a mediados de septiembre o finales de octubre sumaban peticiones de compra por parte de la grada y en noviembre parecía poco más que un asesinato no saber si el año siguiente jugarían en Nervión.

Sin embargo, cuando el frío apretó y el equipo empezó a dudar, el rendimiento de ambos empezó a bajar e incluso Batista Mendy acabó siendo duramente criticado e incluso cuestionado por su compromiso con el Sevilla.

Fofana y su oportunidad en el Sevilla

Esto no quiere decir, repetimos, que Fofana sea equiparable a ambos, pero sí que repite la historia. El poderío del mediocampista del Milan ha enamorado a todos y hasta Luis García Plaza reconoce, aunque sin querer equivocarse, que se trata de un fichaje de muchísimo nivel para el Sevilla actual.

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En la mano del futbolista está mantener ese halago que se acumula en su puerta, ese rendimiento que le haga indiscutible en Sevilla y que le permita, de paso, volver a Milan con un buen número de pretendientes llamándole o incluso con un hueco en su exequipo. En su mano está no repetir la 'historia Soumaré', no decepcionar a la grada y hacer creer, de nuevo, que los cedidos pueden ser un arma muy poderosa para esta débil economía blanquirroja.