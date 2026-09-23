Basilio García Sevilla, 23 SEP 2026 - 14:59h.

"Voy a dar muchas alegrías al Sevilla", asegura el futbolista portugués

Félix Correia sueña en grande con el Sevilla: "Champions o Europa League"

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Desde que llegara en el último día de mercado, Félix Correia ha disputado tres partidos con el Sevilla FC, los tres como titular. Se quedó sin jugar por la sucesión de acontecimientos ante el RCD Espanyol, pero Luis García Plaza lo ha alineado de inicio desde entonces.

Si a alguna conclusión puede llegar el sevillismo es que el luso es un jugador peculiar. Aunque no llegue al nivel de excentricismo -si se permite la palabra- de Chidera Ejuke, pero sí que rompe muchos de los cánones que se le presuponen a un extremo con su físico. La cesión del jugador por parte del Lille se produjo entre comentarios de hinchas franceses en redes sociales en los que dudaban de su calidad, a pesar de que jugó casi medio centenar de partidos en un equipo que acabó tercero la Ligue 1. Eso ha influido también para que parte de la afición haya prejuzgado a Félix Correia, pero él pide calma y que las valoraciones lleguen más adelante.

En una entrevista reciente, el luso asegura que su mejor versión está por llegar. “Creo que hay que tener un poco de paciencia conmigo, porque voy a ganar confianza”, pedía en palabras a Estadio Deportivo. “Estoy entrando en el ritmo. Es todo un poco nuevo para mí. Pero creo que vamos a estar bien y que voy a dar muchas alegrías al Sevilla también. Vamos a caminar juntos y espero que al final celebremos todo juntos”, aseguraba el jugador.

Los objetivos de Félix Correia

Félix Correia tiene como objetivo participar en al menos diez jugadas de gol, bien como anotador, bien como asistente, y de momento la cuenta ha empezado a correr. El pasado sábado, en el partido ante el FC Barcelona, asistió de manera excepcional a Youssouf Fofana para que el galo marcase el primer gol del encuentro.

Eso sí, mantiene los pies en el suelo, piensa en trabajar y no pierde de vista la competencia que tiene en la propia plantilla. “Tengo muchos objetivos, muchos sueños. La selección, hacer más goles... Tengo muchos sueños, es normal. Ahora soy titularísimo, pero debo seguir trabajando porque tenemos jugadores muy buenos. Ejuke, Alfon, Vargas, que está de vuelta. Sigo trabajando. Debo seguir trabajando para ser titular, para tener la confianza del míster y para tener la confianza del equipo. Y después, sí, pienso en mis sueños y en mis objetivos”, expresaba.