Álvaro Borrego 09 SEP 2026 - 14:45h.

El portugués se mostró sorprendido por la grandeza del Sevilla: "No sabía que tenía una dimensión tan grande"

Fofana explica su fichaje por el Sevilla y el supuesto interés del Betis: "Yo solo hablé con ellos"

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Félix Correia ha disfrutado este miércoles de su presentación oficial con el Sevilla FC, compareciendo ante los medios de comunicación junto a Stassin y Fofana. El portugués se atrevió incluso a responder algunas preguntas en español, siendo este un paso importante para su adaptación en la plantilla. Aunque fue el único de los tres fichajes que no jugó contra el Espanyol, el extremo se siente preparado para jugar e incluso salir de inicio este fin de semana, lanzando un mensaje ambicioso a los aficionados. En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.

Sobre su llegada: "El Sevilla fue importante en esta fase final del mercado, sentí el cariño y también vi el proyecto. Es un club con una gran historia y eso fue lo más importante para mí. Tenía otras opciones, pero elegí el Sevilla por su historia y sus ganas de volver a los grandes escenarios. Pensamos partido a partido y ahora pensamos en el Valencia. Hay que competir, pero claro que tenemos objetivos y ambiciones. Todo el mundo me ha recibido bien, los compañeros, la gente del club... Espectacular. Es un país diferente y una liga diferente. Va a ser bueno para mí. Conozco el idioma y aquí lo puedo mejorar. La única dificultad ha sido el calor, porque con el club y con la gente está siendo todo excelente"

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.Félix, autoexigente: "No tengo miedo de afrontar los retos, pero el jugador siempre tiene presión. Cuando en el fútbol no tienes presión es que hay algo que está mal. Hablando por mí, vamos a aspirar siempre a los lugares más altos. No puedo decir que vayamos a ganar siempre, pero puedo garantizar que vamos a competir y a luchar siempre. No nos vamos a rendir, que aquí es algo importante y es un lema del club. También tuve esa conversación con Fofana al llegar, que tenemos que pensar en estar arriba y no tenemos problemas en asumir esa presión".

No tuvo minutos ante el Espanyol: "Estoy muy contento de estar aquí. Gracias al presidente y gracias a José Ignacio. Han sido pocos días para trabajar y también para descansar. No he jugado, competimos en un campo difícil, el Espanyol tiene un buen equipo. No he jugado porque Sangante tenía una roja, pero competimos hasta el final. Nuestra afición es muy buena también y estoy muy contento de estar aquí".

Qué espera del Sevilla: "He sentido el cariño y el amor del Sevilla. Siempre ha sido un club con gran historia, tenía otras opciones, es normal del mercado, pero elegí el Sevilla por su historia. Queremos volver a grandes objetivos. No hay que pensar en el futuro, ahora el Valencia y luego a competir, pero claro que tengo mis objetivos y mis sueños".

Félix se ve para jugar titular: "Sí, estoy preparado. Yo vengo aquí para ayudar, los compañeros estamos para ayudar. Estoy preparado para el desafío, es un desafío para mi carrera y para mí. Tengo ganas de jugar en nuestro campo, la afición nos dará mucha fuerza, estoy ansioso".

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Impresionado por todo lo que rodea al club: "Al llegar me llevé una sorpresa, por los periodistas y por la dimensión del club. Yo sabía que el Sevilla es un club grande, pero no sabía qué tenía una dimensión tan grande. Ya me lo advirtieron mis agentes. Lo primero que me chocó cuando llegué fue ver a tanta gente".

Félix, ambicioso a más no poder: "No tengo miedo de asumir responsabilidades. Uno de mis objetivos es intentar jugar lo más alto posible, Champions, Europa League... Siempre pienso así. Vamos para arriba. Hay que pensar siempre en alto pero ir partido a partido, no se puede ganar siempre, pero siempre vamos a competir. No tengo ningún problema en asumir esa presión".

Para acabar, relevó sus palabras con Nianzou: "Hablé con Tanguy, me dijo que era una buena ciudad y un buen club. Que iba a ser feliz aquí. Cuando se hizo oficial me mandó un mensaje y me dijo que me ayudaría en todo lo que necesitara. Es una buena persona y espero lo mejor para él. Yo sabía sobre el club".