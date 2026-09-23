Pepe Jiménez Sevilla, 23 SEP 2026 - 17:21h.

El lateral estuvo muy cerca del Sevilla antes de llegar al Real Madrid

Los pasos para el nuevo Sánchez-Pizjuán y la solicitud a la Junta de Andalucía para jugar en La Cartuja

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La historia de Marcelo, exjugador del Real Madrid, con el Sevilla parece nunca tener final. El lateral brasileño, uno de los mejores de la historia reciente en el fútbol, estuvo muy cerca de ser sevillista antes de aterrizar en el Santiago Bernabéu y ahora, años después, señala al Sánchez-Pizjuán como su estadio favorito: "Allí me decían de todo".

Ha sido en un pequeño test junto a @Lucii_Iba en el que Marcelo, ex del Real Madrid, señala al Sánchez-Pizjuán como el mejor estadio ante la sorpresa de su acompañante.

"En Sevilla, sí. Allí me decían de todo", recuerda con una sonrisa Marcelo después de reconocer que el ambiente es "increíble" y antes de señalar, eso sí, que a "Sergio (Ramos) no te digo nada", refiriéndose a todos los gritos que se han escuchado contra el antiguo central.

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El día que Marcelo pudo jugar en el Sevilla

Este curioso señalamiento llega después de que Marcelo reconociese hace algunos meses que estuvo realmente cerca de fichar por el Sevilla, que estaba todo prácticamente cerrado hasta que apareció el Real Madrid.

"Me acuerdo que alguien en el club me dijo que el Sevilla estaba detrás, que había algo grande", decía en una entrevista con el youtuber Dj Mario antes de reconocer que "es un grandísimo equipo y en su época había muchos brasileños. Luis Fabiano, Dani Alves, Adriano... imagina haber coincidido con ellos".

El acuerdo nunca se cerró e incluso son muchos los rumores que indican que el Real Madrid ofreció al prpi Marcelo en forma de préstamo, pero el Sevilla lo rechazó y jamás se pudo ver a uno de los mejores laterales zurdos de la historia como blanquirrojo.