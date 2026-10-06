Pepe Jiménez Sevilla, 06 OCT 2026 - 21:23h.

El ex del Atleti, de momento, sin apenas opciones ante Suazo

Julio Díaz pone un objetivo "tranquilo" para el Sevilla FC

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El inicio de Julio Díaz en el Sevilla no ha sido lo positivo que el lateral esperaba. El ex del Atlético de Madrid aterrizó en el Sánchez-Pizjuán tras un año irregular de Gabi Suazo y con serias opciones de sumar muchos minutos pero, al menos hasta ahora, sus oportunidades han sido escasas. No se queja, no levanta la voz en demasía, pero sí lo admite: "Me han podido ver poco".

En su última aparición pública en una entrevista con 101tv, Julio Díaz ha lamentado que, hasta ahora, los aficionados del Sevilla le han "podido ver poco", porque como él mismo dice "bien sabemos que no he tenido los minutos que todo jugador quiere".

"Lo poco que estoy pudiendo entrar, están viendo que Julio Díaz va a estar bien cuando lo necesite el equipo", añade el lateral zurdo que, aunque puede entender que es su primer año en la élite y que Suazo ha recuperado un digno nivel, es evidente que querría jugar mucho más.

El chico hasta ahora apenas ha participado en 83' divididos en cuatro encuentro, siendo la mayoría ante el Atlético de Madrid (55') como extremo zurdo, posición en la que García Plaza le ha probado sin demasiada suerte.

Así cerró Julio Díaz su fichaje por el Sevilla

Este duro inicio llega, además, tras cerrar su fichaje con el Sevilla cuando lo tenía todo prácticamente cerrado con el Levante. "No me lo esperaba. Te llama el Sevilla, un grande de España y de Europa, un club con muchos títulos. Es una opción que no puedes rechazar. Lo afronto con mucha ilusión y muchas ganas".

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"Me llamó José Ignacio Navarro y el presi a última hora del fin de semana. En cuanto colgué la videollamada le dije a mi agente que había que venir sin pensarlo. Con el míster hablé cuando me incorporé al equipo", recuerda antes de insistir en que "cuando te llama el presidente y el director deportivo con esas ganas de que venga al Sevilla, no te lo puedes pensar dos veces".