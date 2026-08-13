Álvaro Borrego 13 AGO 2026 - 14:34h.

El lateral asegura que no le da "vértigo" el reto del Sevilla y espera una temporada tranquila, con el equipo salvado sin sufrir

José Ignacio Navarro se detiene en las situaciones individuales: Ejuke, Vargas, Ilenikhena o Kocho

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Julio Díaz ha sido presentado este jueves como nuevo jugador del Sevilla FC. En su puesta de largo, que vivió junto al guardameta Fran González, destacó el gran salto que supone para su carrera llegar a Nervión y es que cuando se puso sobre la mesa la opción, no pudo decir que no: "Estoy muy contento. El recibimiento ha sido espectacular, todos sabemos lo grande que es el Sevilla y tengo ganas de sumar los primeros tres puntos. Para el jugador, cuando te llama el Sevilla no hay margen de pensar. Es un equipo grande y con mucha historia, con muchas ganas de empezar".

Su fichaje no fue fácil, pero el lateral quiso destacar la apuesta de José María del Nido Carrasco para que todo llegara a buen puerto: "Fueron días de espera y con la confianza que nos dio el presidente fue todo más fácil. El presente demanda estar en el Sevilla con las máximas ganas e ilusión". En este sentido, Julio Díaz se mostró preparado este nuevo reto, dejando aparcado lo que pueda pasar en un futuro con un posible regreso al Atlético de Madrid: "Ahora mismo estamos centrados en el Sevilla y es un orgullo que la afición anterior piense lo que piensa de mí, pero estamos en el Sevilla con ganas de demostrar que estamos capacitados para vestir esta camiseta".

Del mismo modo, fue cuestionado por el derbi sevillano, aunque prefiere afrontar esta etapa desde el día a día: "Todos sabemos que el derbi sevillano es el que más se ve y el que más se vive y sabemos de la importancia que tiene, pero estamos centrados en el día a día y cuando tenga que llegar intentaremos demostrarlo en el césped". De igual forma, valoró los consejos de Simeone antes de llegar aquí: "Todos sabemos cómo trabaja el Cholo. Tiene mucha garra e intensidad y nos da el consejo de dar el 100% y luchar hasta el último segundo".

Para cerrar, habló de nuevo de la importancia de este nuevo reto: "El vértigo no está dentro de nuestras ideas. Somos jugadores profesionales y es un reto bastante importante en nuestras carreras y estamos capacitados para poder realizarlo. El objetivo principal del club, tras dos años sufriendo hasta el final, es tener una temporada tranquila, que se pueda llegar salvado al último tramo sin ningún riesgo".