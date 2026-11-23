Fran Fuentes 23 NOV 2026 - 15:38h.

En la celebración del décimo título del piloto español se ha establecido un debate interesante entre dos aficionados al motor

Jorge Martín reconoce que era complicado llevar la lucha a Valencia y se rinde ante Marc Márquez: "El mejor de la historia"

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La rivalidad entre Marc Márquez y Valentino Rossi sigue muy presente entre los aficionados al motociclismo. El debate sobre quién ha sido el mejor piloto de la historia continúa generando opiniones enfrentadas, aunque el reciente éxito del español ha servido para que incluso algunos seguidores del italiano reconozcan la dimensión de su trayectoria. Así quedó reflejado en una encuesta realizada por David Tejera durante el acto celebrado este lunes en Madrid con motivo del décimo título mundial de Márquez. Puedes escucharlo al completo en el vídeo superior que encabeza la noticia.

Ante la pregunta de si Marc Márquez es mucho mejor que Valentino Rossi, uno de los aficionados se mostró inicialmente contrario a esa posibilidad y defendió al mítico piloto italiano. Sin embargo, otro seguidor del ilerdense tomó la palabra para argumentar por qué considera que el actual campeón ha alcanzado una dimensión histórica dentro del motociclismo.

"Por todo lo que ha demostrado. Con un brazo, ha ganado con un brazo que no estaba bien", explicó el aficionado, recordando las dificultades físicas que ha tenido que superar Márquez durante los últimos años. También destacó su capacidad para volver a ganar después de abandonar Honda y demostrar que podía luchar por los triunfos con Gresini, antes de dar el salto al equipo oficial de Ducati.

Su defensa fue más allá de los resultados deportivos. Este seguidor también puso el foco en la influencia que tiene Márquez sobre las nuevas generaciones de pilotos, mencionando expresamente a nombres como Pedro Acosta, Máximo Quiles y David Alonso. "Toda esta nueva generación quiere ser como Marc. Es el ejemplo a seguir", aseguró.

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Un discurso que terminó convenciendo al aficionado que inicialmente había defendido a Valentino Rossi. Aunque dejó claro que sigue siendo seguidor del italiano, terminó reconociendo la grandeza del español: "Sinceramente, creo que tenemos un piloto, una leyenda como Kenny Roberts o Mike Doohan. Es un grande".

El aficionado también quiso dejar claro que Márquez todavía tiene objetivos por delante. En su opinión, debería intentar conquistar otro campeonato antes de plantearse la retirada, aunque considera que ya no tiene nada que demostrar. Un reconocimiento especialmente significativo teniendo en cuenta desde qué posición arrancó el debate.