Alberto Cercós García 22 NOV 2026 - 19:27h.

Jorge Martín no duda en poner en valor la gran capacidad de Marc Márquez

Así han vivido en Cervera el título de Marc Márquez: de los "nervios" en la carrera a la alegría de superar a Valentino Rossi

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Jorge Martín ha cerrado el Gran Premio de Portugal con una segunda posición que confirma su capacidad para volver a competir al máximo nivel después de un año especialmente complicado. El madrileño, que hasta Portimao había sido el principal rival de Marc Márquez por el título, ha terminado viendo cómo el piloto de Ducati se proclamaba campeón. Pese a quedarse sin opciones de pelear hasta Valencia, Martín se marcha orgulloso del trabajo realizado y con la sensación de haber aprendido mucho durante esta temporada.

El español no ha escatimado elogios hacia su rival y ha reconocido lo que supone compartir pista con él. "Ha sido un privilegio poder pelear ahora mismo con el mejor de la historia de MotoGP", ha asegurado en DAZN. Además, ha destacado que cada enfrentamiento con Márquez le sirve para seguir creciendo: "En cada pelea con él aprendo algo, y eso al final me hace más fuerte para el futuro". Martín considera que estar cerca de su nivel después de todo lo que ha pasado es motivo de orgullo.

Jorge Martín dirá adiós a Aprilia en una semana

El piloto de Aprilia también ha explicado qué le ha faltado para poder disputar el campeonato hasta el final. "Me ha faltado un año. Me ha faltado todo el año pasado, no tener todas las lesiones y no haber podido construir con Aprilia la base", ha reconocido. Su temporada ha sido, principalmente, de adaptación y reconstrucción, por lo que considera que una campaña más le habría permitido llegar mucho mejor preparado. En Portugal, su objetivo era terminar primero o segundo, aunque sabía que las posibilidades eran escasas. "He creído hasta el final", ha insistido. La derrota en la lucha por el Mundial duele, pero se queda con los podios y con haber terminado a buen nivel.

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Por último, Martín ha vuelto a poner en valor la dificultad de batir a Márquez, especialmente cuando está físicamente recuperado. "Tienes que estar al ciento por ciento", ha explicado, recordando que en otras ocasiones ha conseguido ganarle cuando el catalán no estaba en plenitud por culpa de las lesiones. El madrileño está convencido de que atraviesa un gran momento deportivo: "Creo que estoy a un nivel altísimo y poder pelear con él es un orgullo". Sin embargo, tiene claro que enfrentarse al campeón exige una precisión absoluta: "Con Marc es con el único piloto con el que no puedes hacer ningún error si quieres ganarle".