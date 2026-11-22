Alberto Cercós García 22 NOV 2026 - 15:22h.

Los diez títulos de Marc Márquez hace que supere los nueve de Valentino Rossi en la clasificación histórica

El detallazo de Marc Márquez para recordar a todas las víctimas de Urda

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La historia del motociclismo tiene un nuevo capítulo escrito con letras de oro. Marc Márquez ya es campeón del mundo de MotoGP 2026 después de conquistar el título en Portugal. El piloto de Cervera ha vuelto a tocar el cielo y lo ha hecho sumando su décima corona mundial, una cifra que le permite dejar atrás a Valentino Rossi en la clasificación histórica de campeones contando todas las categorías. Una temporada más, el español ha demostrado que su capacidad para sobreponerse a las dificultades no tiene límites. Después de años marcados por las lesiones, las operaciones y las dudas sobre su futuro, Márquez ha conseguido recuperar su mejor versión, enlazar dos temporadas sencillamente perfectas y ampliar todavía más un palmarés que ya le sitúa entre los deportistas más importantes de todos los tiempos.

Con este nuevo título, Marc alcanza los ocho títulos en la categoría reina; siendo diez en total contando los que consiguió en 125cc (2010) y Moto2 (2012). De esta manera, supera a Valentino Rossi, ya que el italiano conquistó nueve entre 125cc, 250cc, 500cc y MotoGP. La comparación entre ambos llevaba años alimentando uno de los grandes debates del motociclismo, pero el español ya tiene un argumento estadístico más para defender su candidatura al trono histórico. Además, su décimo Mundial supone un reconocimiento a una trayectoria que ha tenido que reinventarse en varias ocasiones para volver a competir por los mayores objetivos.

Tras Valentino Rossi, ahora toca Ángel Nieto y... ¿Agostini?

La siguiente referencia en el horizonte es Ángel Nieto. El legendario piloto español conquistó trece campeonatos del mundo, repartidos entre las categorías de 125cc y 50cc, y continúa ocupando la segunda posición de la clasificación histórica. Márquez se queda ahora a solamente tres títulos de igualar una marca que durante décadas pareció prácticamente inalcanzable. Por delante de ambos continúa Giacomo Agostini, auténtica leyenda del motociclismo, con quince coronas mundiales. El italiano conserva un récord extraordinario que todavía queda lejos, aunque el crecimiento del palmarés de Marc invita a preguntarse hasta dónde puede llegar. A sus 33 años, el de Cervera todavía tiene margen para seguir ampliando su legado.

La dimensión de su décimo campeonato también se entiende repasando el camino recorrido: campeón de 125cc en 2010, de Moto2 en 2012 y dominador de MotoGP en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2025 y 2026. Diez títulos que reflejan diferentes etapas de una carrera excepcional, desde su irrupción como prodigio hasta su resurrección deportiva. Márquez ya ha superado a Rossi y tiene a Nieto en el punto de mira. El siguiente objetivo será seguir haciendo historia.

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