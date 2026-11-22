Alberto Cercós García 22 NOV 2026 - 14:44h.

Marc Márquez cierra su décimo título en el Gran Premio de Portimao: así ha sido su 2026 en MotoGP

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Marc Márquez lo ha vuelto a hacer. El piloto de Cervera ha conquistado su décimo título mundial, el octavo en MotoGP, después de protagonizar una de las remontadas más espectaculares que se recuerdan en la categoría reina. Tras no poder cerrar el Mundial en Qatar y con un inesperado error en la 'sprint' del Gran Premio de Portimao, a la tercera ha ido la vencida. El '93' vuelve a reinar en el motociclismo después de una temporada que ha tenido absolutamente de todo: dominio rival, lesiones, quirófanos, dudas, una desventaja de más de cien puntos y, finalmente, una versión reconocible del Marc más voraz. A sus 33 años, el español vuelve a demostrar que, cuando aparece la oportunidad de hacer historia, pocos saben competir como él. Y todo, tras una complicada carrera en Portugal.

Pero el camino hacia esta décima corona no empezó precisamente de la mejor manera. Aprilia encontró desde las primeras carreras un rendimiento extraordinario, convirtiéndose en la gran referencia de la parrilla y colocando a Marco Bezzecchi al frente de la clasificación. Jorge Martín también se sumó a la pelea con la moto de Noale, mientras Ducati sufría para seguir el ritmo de sus principales rivales. Márquez, que había arrancado el curso con problemas físicos y sin encontrar la regularidad necesaria, veía cómo sus opciones se complicaban. Pero lo peor todavía estaba por llegar. En Le Mans, una escalofriante caída en la 'sprint', terminó de cambiar por completo su temporada. El piloto se fracturó el quinto metatarsiano del pie derecho y, además, aprovechó para adelantar una operación que tenía prevista en el hombro derecho. Fue un punto de inflexión.

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De Le Mans a una remontada única

La lesión del hombro escondía un problema especialmente delicado. Un tornillo de una antigua intervención se había desplazado y rozaba el nervio radial, provocándole episodios de pérdida de fuerza en el brazo mientras pilotaba. Márquez llegó a reconocer que estaba compitiendo prácticamente "con un brazo y medio". Aquella caída aceleró una operación que inicialmente tenía programada después del Gran Premio de Cataluña y que terminó realizando junto a la intervención en el pie. El panorama era desolador: se perdió carreras, cedió terreno y llegó a situarse a 102 puntos del liderato después del Gran Premio de Italia. Con Bezzecchi dominando y Aprilia disfrutando de su mejor momento, pensar en el décimo título parecía más una cuestión de fe que de matemáticas.

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La recuperación fue mucho más que volver a subirse a una moto. Márquez regresó en Mugello, todavía lejos de su mejor versión, pero en cuanto recuperó sensaciones comenzó a construir una remontada histórica. En Balaton Park llegó el primer gran aviso, con una victoria memorable frente a Pedro Acosta y los 37 puntos del fin de semana. Después fueron cayendo Brno, Sachsenring, Aragón, Misano y otros escenarios en los que el español volvió a imponer su ley.

Los números explican la dimensión de su reacción: siete victorias en los doce Grandes Premios disputados desde su regreso en Mugello y cinco fines de semana perfectos, sumando los 37 puntos posibles entre 'sprint' y carrera. En apenas siete Grandes Premios llegó a recuperar aquellos 102 puntos que le separaban del liderato. Una remontada que supera el récord histórico de los 91 puntos recuperados por Pecco Bagnaia a Fabio Quartararo en 2022.

Un final condicionado por la lesión de Jorge Martín

Con la flechita para arriba y con una gira asiática especialmente positiva, en Australia se vio un nuevo punto de inflexión: la lesión de Jorge Martín. Mientras Márquez priorizaba esfuerzos para soñar con el título, en la 'sprint' de Phillip Island el Mundial dio un vuelco tremendo: Martín se lesionó y condicionó sus actuaciones de Malasia y Qatar. El de Aprilia tiró de orgullo para evitar el alirón de Márquez en Qatar, donde Marc ganó la 'sprint' y terminó segundo en la carrera.

Y el colofón estuvo en Portimao. Con todo de cara, Márquez se fue al suelo a dos vueltas de ser Campeón tras la 'sprint'; pero este domingo el destino ya era inevitable. Pese a tener una carrera muy complicada, las cuentas han sido más que suficientes: su novena posición es suficiente. Es, por décima vez, Campeón del Mundo de MotoGP.