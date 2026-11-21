Alberto Cercós García 21 NOV 2026 - 16:07h.

Marc Márquez se cae a dos vueltas para el final y sigue sin cerrar su décimo título en MotoGP

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Marc Márquez llevaba días avisando: todo puede pasar en el motociclismo. Incluso recordaba lo que le ocurrió a Tadej Pogacar hace pocos meses en La Vuelta España, que se cayó cuando lo tenía todo de cara para alzarse con la victoria. Pues en el Gran Premio de Portugal, en la 'sprint' y a dos vueltas de cerrar el título de este 2026... Márquez se ha ido al suelo. La carrera del piloto de Cervera estaba siendo lo más correcta posible. Antes había clasificado en segunda posición, su salida estuvo a la altura de las expectativas y 'dejó' a Marco Bezzecchi y a Raúl Fernández llevar la batuta de la 'sprint'. Él, de mientras, controlaba con calma a Jorge Martín desde la distancia. Hasta que llegó la lluvia.

MotoGP ya había adelantado media hora la disputa de la 'sprint' por la meteorología, y menos mal. En plena carrera las primeras gotas de lluvia ponía en aviso a los pilotos, pero no sería hasta dos vueltas antes del final cuando Márquez vería en primera persona todo lo que ha estado diciendo ante los medios: no hay que dar nada por sentado. Entrando en la parte final del trazado portugués y con apenas dos vueltas para ver la bandera de cuadros, el piloto de Ducati perdió el tren delantero por culpa de esas gotas de agua y puso fin a sus aspiraciones de celebrar hoy el décimo título mundial.

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Las nuevas cuentas de Marc Márquez

Con el cero de Marc Márquez en la 'sprint', la victoria de Marco Bezzecchi y la quinta plaza de Jorge Martín, las nuevas cuentas ya están hechas de cara a la carrera de este domingo. Será la tercera oportunidad del de Cervera, tras no aprovechar ni su 'match-ball' en Qatar ni en esta 'sprint' de Portimao. Pero las matemáticas son claras y la realidad es que, pese al error de este sábado, ver a Márquez levantar su décima corona sigue siendo lo más probable.

Para que termine pasando este domingo y el título no se decida en el último Gran Premio en Valencia, las cuentas son muy sencillas. Si Jorge Martín no gana la carrera, Marc será campeón incluso aunque no puntúe. Si Martín gana, Márquez tendrá que terminar como mínimo noveno para asegurarse el título. Bezzecchi, por su parte, necesita ganar y que Marc no puntúe para mantener vivas sus opciones matemáticas. En definitiva, solo una combinación muy mala para el piloto de Ducati aplazaría la celebración hasta Valencia.