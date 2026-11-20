Alberto Cercós García 20 NOV 2026 - 11:21h.

En plena lucha por el Mundial de MotoGP, Jorge Martín tiene 'hueco' para sincerarse con su pareja María Monfort

Marc Márquez tira de cautela pese a tener el título muy cerca y se acuerda de Tadej Pogacar

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La relación entre Jorge Martín y María Monfort va mucho más allá de compartir viajes y fines de semana de carreras. La influencer se ha convertido en una de las personas más importantes en la vida del piloto, especialmente en un 2025 que puso a prueba su fortaleza física y mental. Las numerosas caídas, las lesiones y los interminables meses de recuperación hicieron que Martín viviese una de las etapas más complicadas de su trayectoria. Y ahí estuvo María, acompañándole en cada paso, también cuando las cosas no salían como esperaba. Ahora, ambos muestran una parte mucho más personal de su relación en redes sociales, donde han publicado un vídeo que está dando a conocer algunas de sus intimidades como pareja.

El último vídeo que han compartido ambos en redes sociales permite conocer todavía mejor su dinámica como pareja. A través de varias cuestiones, se enfrentan a preguntas directas y no esquivan ninguna. ¿Pagar a medias? La respuesta de Jorge es contundente: "Nunca pagamos a medias". También hablan sobre si debe haber beso en la primera cita, si se puede ser amigo de una expareja o si está bien salir de fiesta sin tu pareja. Cuestiones habituales en cualquier relación que los dos responden con naturalidad, entre bromas y alguna que otra confesión. Un contenido distendido que permite descubrir sus opiniones sobre el amor y las relaciones, pero que también deja ver la complicidad que mantienen después de haber superado juntos momentos especialmente difíciles.

Jorge Martín, con la mirada puesta en Portimao

En lo deportivo, Martín llega al Gran Premio de Portugal con una misión prácticamente imposible: evitar que Marc Márquez se proclame campeón del mundo de MotoGP 2026. El madrileño está a 60 puntos del piloto de Ducati y necesita recortarle al menos 24 durante el fin de semana para mantener vivas sus opciones hasta Valencia. Para ello, tendrá que sumar muchos más puntos que su rival tanto en la carrera al 'sprint' del sábado como en la prueba del domingo. Si consigue salir de Portimao a 36 puntos o menos, todavía podrá pelear por el campeonato en la última cita. De lo contrario, Márquez tendrá vía libre para celebrar un nuevo título mundial.