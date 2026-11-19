Alberto Cercós García 19 NOV 2026 - 09:57h.

La FIA confirma la vuelta de los motores V8 y Fernando Alonso cree que el cambio ha tardado mucho en darse

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La Fórmula 1 prepara un cambio importante para recuperar parte de su esencia. El regreso de los motores V8 está cada vez más cerca después de que la FIA haya avanzado en las conversaciones para introducirlos en 2030, adelantando los plazos que se habían barajado inicialmente. Una decisión que responde a las numerosas críticas recibidas por el actual reglamento y que cuenta con el respaldo de buena parte de la parrilla. Entre ellos está Fernando Alonso, que lleva tiempo mostrando su descontento con la evolución de los monoplazas y que, paradójicamente, tendrá que despedirse de la categoría antes de poder disfrutar de esta nueva generación de motores.

El asturiano fue bastante contundente cuando, ya en Las Vegas para la disputa del Gran Premio este fin de semana, le preguntaron si estaría todavía en activo cuando lleguen los V8. "No, no estaré aquí cuando lleguen los nuevos V8. Al 100%", aseguró a la propia F1. Cuando le recordaron que ya había sorprendido anteriormente a todo el paddock con su regreso a la Fórmula 1 en 2021, Alonso se echó a reír. "Sí, yo también me he sorprendido a mí mismo en el pasado. Pero esta vez creo que será la definitiva. Cuando lo deje, será el momento de hacerlo, y también de probar otras cosas", explicó. Una respuesta que deja prácticamente descartada su presencia en la parrilla cuando se produzca el esperado cambio reglamentario.

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Satisfecho con el cambio de rumbo en la F1

Su ausencia no impedirá que celebre una decisión que considera necesaria desde hace mucho tiempo. De hecho, Alonso aprovechó para lanzar un dardo a la organización por haber tardado tantos años en apostar por una fórmula que devuelva protagonismo a la potencia de los motores. "Es frustrante que no los tuviéramos ya en 2014. Desde 2014 hasta 2030 o 2031, eso significa que habremos perdido 16 o 17 años de carreras de verdad", lamentó sin tapujos. Una crítica directa a una etapa marcada por los motores híbridos y por una gestión energética que, a su juicio, ha restado espectáculo a la competición.

"Me encanta competir y me encanta hacerlo con coches de carreras en los que tienes potencia cuando pisas el acelerador y en los que tienes deceleración cuando frenas. Esas son las cosas que echamos de menos ahora mismo en la Fórmula 1", explicó. Mientras tanto, el español ya piensa en los desafíos que podrá afrontar cuando abandone la categoría reina. El Dakar ya es una realidad, aunque reconoce que compaginar diferentes competiciones resulta complicado: "Al celebrarse en enero, encaja un poco mejor, pero incluso para eso tuvieron que darse varias circunstancias".