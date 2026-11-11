El peor presagio para Fernando Alonso de cara al 2027 y con Honda como protagonista

Alberto Cercós García 11 NOV 2026 - 13:51h.

Tras un 2026 caótico por culpa de la fiabilidad, el miedo de que el 2027 sea parecido ya se palpa en el entorno de Fernando Alonso

Lando Norris gana un caótico Gran Premio de Brasil y Fernando Alonso roza los puntos

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La temporada de Fernando Alonso está siendo una pesadilla y Honda es uno de los grandes problemas de Aston Martin. El proyecto que debía dar un salto adelante en 2026 ha quedado atrapado entre la falta de rendimiento, las averías y los abandonos. La unidad de potencia no ofrece garantías y surge otro contratiempo. El asturiano ha podido competir con continuidad, mientras el equipo sigue sin encontrar soluciones a una situación que amenaza con condicionar también su futuro. La falta de respuestas empieza a pesar tanto como los resultados.

Sobre el papel, 2027 invita a mirar el horizonte con mucho más optimismo. El nuevo proyecto alimenta la esperanza de que Alonso tenga un coche competitivo. El propio piloto ha reconocido que está viendo cosas positivas de cara a la próxima temporada. Pero esa ilusión depende, en buena medida, de Honda. De nada servirá contar con una buena base si la unidad de potencia vuelve a fallar y convierte cada carrera en una incógnita y frene cualquier intento de crecimiento. "Están pasando muchas cosas entre bastidores en Japón y soy razonablemente optimista de cara al año que viene en lo que respecta al motor", llegó a decir Alonso hace varias semanas.

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La realidad es que Honda sigue perdida

Sin embargo, las últimas informaciones tras el Gran Premio de Brasil han encendido las alarmas. Martin Brundle explicó durante la retransmisión de la carrera en Sky Sports F1, tras la retirada de Lance Stroll, que la situación preocupa especialmente a Lawrence Stroll. "Estábamos hablando con Lawrence Stroll, el jefe, sobre esto. Está desesperado, no sabe qué hacer con estos interminables problemas de fiabilidad y abandonos del equipo", comentó el británico.

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La situación real de la fábrica japonesa no invita a la tranquilidad. Shintaro Orihara, director general de Honda en pista, reconoció que no han localizado el origen del fallo de la batería de Stroll. "Hoy tuvimos otro problema con la batería del coche de Lance. Sabemos lo que pasó, pero desconocemos la causa principal", admitió en Sao Paulo. El problema sigue abierto y no basta con conocer qué pieza falla sin descubrir por qué sucede. Y advirtió: "Necesitamos encontrar la causa real de este error para el próximo año, de lo contrario seguiremos teniendo el mismo problema". Honda aún no identifica la raíz de sus averías, y ese es el peor presagio para el 2027 de Alonso.