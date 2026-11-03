La esperpéntica salida de los Aston Martin en México que evidencia el gran problema del motor Honda

Redacción ElDesmarque Madrid, 03 NOV 2026 - 11:51h.

Alonso y Stroll perdieron potencia en los primeros metros y acabaron abandonando antes de completar seis vueltas por problemas en la unidad de potencia

El Fernando Alonso más frustrado del año, que sueña con terminar ya el 2026: "Es la historia de la temporada"

Compartir







La salida del Gran Premio de México dejó una de las imágenes más preocupantes de la temporada para Aston Martin. Los monoplazas de Fernando Alonso y Lance Stroll perdieron potencia nada más apagarse los semáforos y fueron superados por todos los coches que hicieron la salida desde parado. El piloto español reaccionó con una risa irónica cuando vio cómo el resto de la parrilla le adelantaba camino de la primera curva, mientras que su compañero comunicaba por radio que no tenía potencia. Más tarde ambos abandonarían, poniendo en evidencia los problemas de la unidad de potencia Honda.

Fernando Alonso se ríe por la radio ante la falta de potencia

Alonso partía desde la decimoséptima posición y, cuando se apagaron los semáforos, su Aston Martin apenas respondió. El español vio cómo varios de sus rivales le superaban y llegó a la primera curva antepenúltimo. Su reacción fue una risa irónica por la radio. Lance Stroll, que arrancaba decimonoveno, también perdió potencia en los primeros compases y llegó a comunicar a su ingeniero que el coche no funcionaba. El muro le trasladó que existía un problema relacionado con el turbo.

Honda vuelve a dejar tirado a Aston Martin

Tras esto, Aston Martin llamó a sus dos pilotos a boxes al final de la tercera vuelta para intentar gestionar la situación, pero ninguno pudo continuar. Alonso recibió la orden de abandonar después de que reapareciese el problema del MGU-K que ya le había dejado fuera de la clasificación y Stroll tuvo que detener el coche en la sexta vuelta para evitar daños en la batería.

PUEDE INTERESARTE El tremendo enfado de Fernando Alonso al recibir la orden de abandonar su Aston Martin: golpes al volante y mucha resignación

Honda explicó posteriormente que las condiciones de altitud de Ciudad de México sometieron al circuito de refrigeración del ERS a un esfuerzo mayor del previsto. El fabricante reconoció que todavía tiene trabajo por delante para solucionar estos problemas y también señaló el retardo del turbo como uno de los aspectos que deberá estudiar de cara al futuro.