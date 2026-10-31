Carlos Sainz le abre las puertas del Dakar a Fernando Alonso

Alberto Cercós García 31 OCT 2026 - 17:34h.

Carlos Sainz atiende a ElDesmarque, lanza un dardo a Williams y habla sobre Fernando Alonso

Carlos Sainz no se corta y contesta a Fernando Alonso recordándole que él también está atrás

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La temporada de Carlos Sainz en la Fórmula 1 está siendo bastante más complicada de lo esperado. Williams no ha conseguido dar con la tecla con su monoplaza y el piloto madrileño está sufriendo las consecuencias de un coche que no le permite pelear en la zona donde le gustaría. Mientras tanto, Fernando Alonso sigue centrado en su aventura con Aston Martin, aunque su nombre vuelve a aparecer ligado a otra disciplina en la que ya dejó huella: el Dakar. En ElDesmarque, Carlos Sainz, el bicampeón del mundo de rallies, ha abordado ambos asuntos.

"Es un año muy duro. Williams realmente ha equivocado el tiro en el coche y, bueno, yo creo que está esperando que el año que viene puedan hacerle un coche más competitivo y luchar», reconoce Sainz sobre la situación de su hijo. Un diagnóstico claro de un curso en el que Carlos ha tenido que convivir con las limitaciones del Williams, lejos de las posiciones que esperaba ocupar. La esperanza está puesta en el próximo año, con un nuevo cambio de reglamento y la oportunidad de que el equipo de Grove dé un paso adelante para ofrecerle un monoplaza con el que volver a competir.

Fernando Alonso... ¿otra vez al Dakar?

Pero si hay una puerta que Sainz padre no piensa cerrar es la del Dakar para Fernando Alonso. El asturiano ya participó en la edición de 2020, una experiencia que dejó buenas sensaciones pese a tratarse de su primera aventura en el rally más duro del mundo.

"Solo sé que estuvo probando el Dacia y si al final decidió venir pues excelentes noticias, será bienvenido. Ya lo conoce, ya estuvo en el Dakar hace años y sí sé que le gustó y que se lo pasó bien", explica el veterano piloto. Una invitación en toda regla para un Alonso que podría volver a coincidir con Sainz en el desierto, esta vez en una disciplina en la que el madrileño es toda una leyenda.