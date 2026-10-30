Alberto Cercós García 30 OCT 2026 - 07:59h.

Fernando Alonso cargó duramente contra el nivel de ciertos pilotos en Austin y ya hay cruce de declaraciones

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Días intensos entre los pilotos de Fórmula 1, y con Fernando Alonso como uno de los claros protagonistas. Todo empezó en la carrera de Austin del fin de semana pasado. Ahí, el de Aston Martin cargó duramente contra Alex Albon. Ambos tuvieron un toque en los primeros compases de la prueba americana y Alonso no dudó ni un instante en criticar el nivel no solo del tailandés, sino también de otros nombres que habitualmente están en la cola de la parrilla. "Cuando empiezas atrás sabes que hay estos riesgos. El nivel de los pilotos en el último tercio de la parrilla es muy bajo, como hemos visto con Alex. Así que tenemos que mejorar el coche para empezar algo más adelante", explicó el propio Alonso tras terminar decimosexto en Estados Unidos.

Con ese dardo lanzado por Fernando, en México fue Albon y otros pilotos quienes contestaron, intentando justificar las declaraciones del #14. "Recién salidos del coche decimos cosas que no sentimos realmente. El nivel de la parte de atrás es tan alto como el de la cabeza. Algunos de los que están arriba obtendrían resultados similares con los coches de abajo, y viceversa. Este es el problema de la F1: eres tan bueno como tu coche", opina Sergio Pérez. "Hay que creer a Fernando. Le respeto, pero diría que el nivel de la parrilla es uno de los más altos, al menos en los últimos 9 años. He visto pilotajes más alocados. No sé a qué se refería", añadía Pierre Gasly. "Creo que es una conclusión algo dura. El nivel es bastante alto", apuntaba Oliver Bearman.

Todo, tras escuchar a un Alex Albon que no quiso meterse en líos con Alonso. "Siempre es divertido correr contra Fernando, es fuerte pero es limpio. Puede que él piense que fui un poco más allá del límite, no lo sé, seguro que me entero pronto, pero para mí fue bastante divertido", declaraba el tailandés en Austin.

Fernando Alonso vuelve a la carga

Pero la historia no termina aquí. Y es que Alonso, ya en México, no ha tardado en volver a la carga. El de Aston Martin ha señalado que si los pilotos se sienten aludidos, por algo será. "No sé si es el último tercio de la parrilla, porque luego he visto artículos intentando elegir los siete u ocho pilotos, y no soy específico en el número de pilotos. Pero creo que todos sabemos de quiénes hablamos. Y los que se hayan sentido aludidos por ese comentario… eso te dice todo", dice el español en AS.

"Sigo pensando lo mismo, fue un error que no se necesitaba y todavía me cuesta entender cuál es la oportunidad que Alex había visto en ese momento. No es solo Austin, he tenido la mala suerte de de estar en esa zona de la carrera durante toda la temporada y veo cosas desde el coche que… no puedo comentar aquí", justificaba Alonso nada más llegar a México.