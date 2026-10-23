Alberto Cercós García 23 OCT 2026 - 14:50h.

Fernando Alonso habla sobre la reacción de Honda tras el aviso de Aston Martin

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Aston Martin lleva demasiados meses buscando respuestas y Honda necesita encontrarlas cuanto antes. El estreno de la marca japonesa en esta nueva etapa junto a la escudería británica está siendo una pesadilla: problemas de fiabilidad, falta de potencia y un AMR26 que sufre tanto en las rectas como en las curvas. Fernando Alonso y Lawrence Stroll han elevado la exigencia en varias ocasiones, conscientes de que el proyecto necesita dar un paso adelante. Y desde Japón parecen haber recogido el guante. Al menos, eso deja entrever el asturiano desde Austin, donde ha lanzado un mensaje de optimismo moderado sobre el futuro: "Están pasando muchas cosas entre bastidores en Japón y soy razonablemente optimista de cara al año que viene en lo que respecta al motor".

El bicampeón del mundo no ha escondido su frustración durante una temporada en la que los problemas de la unidad de potencia han condicionado continuamente el rendimiento de Aston Martin. La falta de velocidad punta y las dificultades para gestionar la energía han dejado al equipo lejos de sus objetivos, incluso cuando las mejoras del chasis parecían abrir una puerta a la esperanza. Alonso ha reclamado públicamente más rendimiento y soluciones para 2027, mientras que Lawrence Stroll también necesita ver resultados que justifiquen la enorme inversión realizada en el proyecto.

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Honda reacciona, o al menos eso parece

La presión, por tanto, no es nueva. Honda sabe que no puede repetir una campaña así si Aston Martin quiere convertirse en un aspirante habitual a las primeras posiciones. Las críticas y los mensajes de exigencia han ido acompañados de trabajo entre ambas partes, y Alonso asegura que ya hay avances en marcha. "Los problemas están identificados, al igual que las áreas de mejora. Otra cuestión es si podemos revelar todos los detalles o no", ha explicado Alonso desde Estados Unidos. Una declaración que alimenta la esperanza de que la fábrica japonesa esté preparando cambios importantes para corregir las carencias del motor.

Eso sí, el piloto español también ha querido dejar claro que la recuperación no depende únicamente de Honda. "Necesitamos mejorar en todos los aspectos. Tenemos que ser más rápidos tanto en las curvas como en las rectas", ha señalado, insistiendo en la importancia de que chasis, motor, caja de cambios y gestión de la batería funcionen en conjunto. Alonso no promete milagros para 2027, pero su mensaje apunta a que algo se mueve en Japón.