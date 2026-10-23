Peter Lim y Kiat Lim venden casi la mitad de sus acciones del Valencia CF

David Torres 23 OCT 2026 - 14:49h.

El Valencia CF anuncia una nueva era con 100 millones de inversión y una valoración de 1.250 millones

Lim amplía su mayoría accionarial y saca adelante la operación acordeón y el presupuesto

Compartir







ValenciaEl Valencia CF ha anunciado hoy el comienzo de una nueva etapa en su historia. El club, en pleno proceso del traslado al Nou Mestalla y con la venta de su estadio en marcha, ha anunciado la venta por parte de la familia Lim (Peter y Kiat Lim) a Pitchwise Holdings del 42% del capital. En concreto, casi la mitad de su accionariado (actualmente controlaba más del 92%).

El Valencia CF anuncia el comienzo de una nueva etapa en su historia y lo ha hecho, como siempre con los Lim, por sorpresa. Kiat Lim ha alcanzado un acuerdo con Pitchwise Holdings para la entrada de nuevos inversores en el accionariado del club, una operación que contempla la aportación de 100 millones de euros de nuevo capital y que valora a la entidad en 1.250 millones de euros. (Por lo que se estima que han pagado unos 350 millones de euros por el 42% del club)

El acuerdo permitirá a Pitchwise adquirir una participación minoritaria significativa mediante la compra de acciones a Meriton Holdings. El consorcio, integrado por family offices e inversores institucionales a largo plazo, está liderado por Ann Rodriguez y Corey Woolfolk, dos ejecutivos con experiencia en el sector deportivo. Entre los inversores que respaldan la operación figuran George Roberts, cofundador y copresidente ejecutivo de KKR; Penner Sports Group; y Henry Kravis, cofundador y copresidente ejecutivo de KKR.

Pitchwise llegará a controlar el 42 % del Valencia CF, mientras que Meriton Holdings continuará siendo el accionista mayoritario. Kiat Lim seguirá como presidente de la entidad, en una nueva estructura accionarial junto a Rodriguez y Woolfolk. Los 100 millones de euros de capital estarán disponibles de forma inmediata para su inversión directa en el club, una vez se complete la operación.

El Nou Mestalla, en el centro de la nueva etapa

La valoración de 1.250 millones de euros contempla el conjunto de los activos del Valencia CF, incluidos los equipos masculino y femenino, el actual Camp de Mestalla, con capacidad para 49.000 espectadores, y el proyecto del Nou Mestalla, que aspira a convertirse en uno de los estadios más grandes de Europa, con más de 70.000 localidades.

La nueva estructura accionarial afrontará uno de los hitos más importantes de la historia de la entidad: el traslado al Nou Mestalla. El proyecto pretende dotar a Valencia de un estadio a la altura de las ambiciones del club, en un país que será uno de los coorganizadores del Mundial de 2030.

Kiat Lim sigue como presidente

El Valencia explicó que Kiat Lim, hijo de Peter Lim, consejero y actual presidente del club y al que atribuye la operación, se mantendrá como presidente en el marco de una nueva estructura accionarial junto a Ann Rodriguez y Corey Woolfolk.