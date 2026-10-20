La locura por estrenar el Nou Mestalla se desata: Un 42% del aforo completo en una semana

David Torres 20 OCT 2026 - 14:00h.

Alrededor de 30.000 socios ya se han agrupado

El Valencia CF espera trasladarse al Nou Mestalla con 50.000 socios y sólo hará macroconciertos en verano

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ValenciaEl valencianismo ya ha empezado a hacer la mudanza. Y lo está haciendo a una velocidad que invita al optimismo en las oficinas del Valencia CF. En apenas seis días, cerca de 30.000 socios o abonados se han agrupado para preparar su traslado al Nou Mestalla, un dato que confirma el interés por estrenar la nueva casa valencianista en el verano de 2027.

Según los datos facilitados por fuentes del club, el proceso acumula 7.917 grupos creados, de los cuales 771 son individuales. La media es de 3,67 personas por agrupación, lo que sitúa la cifra total ligeramente por debajo de los 30.000 aficionados. Todo ello cuando todavía quedan diez días para cerrar el plazo. Estos datos se suman al éxito del Hospitality, que tiene ya varias de sus opciones agotadas.

El Valencia abrió el pasado 14 de octubre la primera fase del traslado de sus socios al Nou Mestalla. El objetivo es organizar a los aficionados que quieren sentarse junto a familiares, amigos o compañeros de peña antes de comenzar la elección de localidades. El ritmo de estos primeros días permite pensar que el club puede acercarse a la meta de 50.000 abonados que se marcó para el estreno del estadio.

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¿Por qué sólo saldrán unos 50.000 abonos?

El Valencia CF aspira a tener 50.000 abonados y no a muchos más sobre un aforo de 70.044. La respuesta a esta limitación es sencilla: Habrá zonas del Nou Mestalla no abonables : Unos 7000 asientos en total, buena parte de ellos de ellos bloqueados por la UEFA (5.340) para sus sponsors y para la afición rival. Serán entradas que se puedan vender en LALIGA pero no para abonos. Al margen de estas, los compromisos comerciales del club llegan a algo más de 7000 entradas. Estos sumadas a las 7.276 localidades que son de Hospitality hacen que, a la venta no salgan 14.000.

El Nou Mestalla empieza a movilizar al valencianismo

La respuesta de la afición llega mientras el club concreta los detalles de una mudanza histórica. Ya ha explicado cómo será el traslado de colectivos como la Grada de Animación, las personas con movilidad reducida y los aficionados de Hospitality, además de las fases que deberán completar los abonados para escoger sus futuras localidades.

La organización del traslado avanza con miles de valencianistas que ya han decidido con quién quieren compartir los partidos en el nuevo estadio, pero la agrupación es solo el primer paso. Después llegará la elección de los asientos y, finalmente, la formalización de los abonos para la temporada 2027-28. Por tanto, los casi 30.000 aficionados contabilizados todavía no equivalen a 30.000 abonos confirmados para el nuevo campo.

Aun así, el ritmo registrado durante la primera semana es significativo. Si la tendencia se mantiene hasta el cierre del plazo, el Valencia tiene motivos para confiar en alcanzar la cifra de 50.000 abonados con la que quiere inaugurar el Nou Mestalla. La afición ya ha comenzado a preparar la mudanza y la respuesta inicial supera cualquier lectura de un simple trámite administrativo.