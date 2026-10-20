David Torres Valencia, 20 OCT 2026 - 09:09h.

Se llamará Jardín Arqueológico del Molino de la Marquesa y Acequia de Mestalla

Urbanismo da luz verde a una cubierta de PVC y cambios en el parking y las zonas Vip y de prensa del Nou Mestalla

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El entorno del Nou Mestalla tendrá un espacio dedicado a la historia de Valencia. El Valencia CF debe cumplir con el compromiso de recuperar y poner en valor los restos arqueológicos encontrados durante las excavaciones del nuevo estadio en 2007 y 2008, una obligación vinculada al desarrollo urbanístico del recinto. Tras el pago de la chimenea industrial y la puesta en valor de los restos arqueológicos, el proyecto avanza mientras el Ayuntamiento autoriza nuevas modificaciones en el estadio y su entorno, como los cambios urbanísticos del Nou Mestalla, la nueva cubierta y las zonas VIP y el sobrecoste de las obras.

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El presupuesto

La propuesta museológica y museográfica define un jardín arqueológico al aire libre dedicado al antiguo Molí de la Marquesa y la acequia de Mestalla. El presupuesto total previsto asciende a 1.287.270,60 euros, IVA incluido, tal y como destapó en su día ElDiario. El espacio ocupará aproximadamente 1.500 metros cuadrados en la parcela municipal del polideportivo de Benicalap, junto al estadio, entre Benicalap y Campanar, tal y como se contempla en el proyecto presentado por el Valencia CF y al que ha tenido acceso ElDesmarque.

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¿Qué se podrá ver en el parque arqueológico?

El proyecto plantea un recorrido circular de unos 200 metros, con una duración estimada de entre 15 y 20 minutos para una visita autónoma. Estos son sus principales elementos:

La chimenea industrial: mide 21 metros de altura y será el elemento más visible del jardín. Representa la etapa industrial del enclave, entre los siglos XIX y XX.

mide 21 metros de altura y será el elemento más visible del jardín. Representa la etapa industrial del enclave, entre los siglos XIX y XX. El puente medieval: una estructura de piedra del siglo XV que ocupará una posición central sobre la recreación del trazado de la acequia.

una estructura de piedra del siglo XV que ocupará una posición central sobre la recreación del trazado de la acequia. Las cárcavas de sillería: cuatro arcos vinculados al sistema hidráulico del antiguo molino, que serán restaurados y parcialmente restituidos.

cuatro arcos vinculados al sistema hidráulico del antiguo molino, que serán restaurados y parcialmente restituidos. Las muelas de molino: las ruedas de molienda conservadas, que ayudarán a explicar cómo funcionaba la instalación.

las ruedas de molienda conservadas, que ayudarán a explicar cómo funcionaba la instalación. Las turbinas industriales: piezas metálicas que recuerdan la transformación productiva del lugar y que estarán protegidas de la intemperie.

piezas metálicas que recuerdan la transformación productiva del lugar y que estarán protegidas de la intemperie. La acequia de Mestalla y el camino histórico: sus trazados se recrearán mediante pavimentos diferenciados para que el visitante pueda comprender cómo se organizaba este espacio.

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De la época romana a la industrialización

El jardín explicará cuatro etapas históricas. La primera corresponde a la época romana, entre los siglos I y IV, cuando ya existía un camino en este emplazamiento. La segunda abarca la Edad Media, entre los siglos XI y XV, con el puente, la acequia y el molino. La tercera mostrará la transformación industrial de los siglos XIX y XX. La última conectará ese pasado con el presente y el futuro del Nou Mestalla.

El recorrido contará con cinco tótems informativos, fotografías históricas, códigos QR y una maqueta de bronce del conjunto medieval, con relieve táctil. Habrá contenidos en castellano, valenciano e inglés, además de recursos accesibles como el braille, la audiodescripción y vídeos en lengua de signos.

Un museo abierto al barrio

La propuesta descarta construir un edificio cerrado para albergar los restos y apuesta por integrarlos en un jardín accesible, con vegetación mediterránea, bancos e iluminación LED. El objetivo es combinar la conservación del patrimonio con un espacio público para vecinos, escolares y visitantes.

Los elementos originales serán restaurados para garantizar su estabilidad y conservación. Así, el entorno del Nou Mestalla incorporará un espacio que permitirá conocer una parte de la historia hidráulica, medieval e industrial de Valencia más allá del fútbol. El tesoro oculto del Nou Mestalla volverá a la superficie para devolver a Valencia un pedazo de su historia por 1.2 millones de euros.