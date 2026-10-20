Así será el parque arqueológico que pagará el Valencia CF junto al Nou Mestalla
Se llamará Jardín Arqueológico del Molino de la Marquesa y Acequia de Mestalla
Urbanismo da luz verde a una cubierta de PVC y cambios en el parking y las zonas Vip y de prensa del Nou Mestalla
El entorno del Nou Mestalla tendrá un espacio dedicado a la historia de Valencia. El Valencia CF debe cumplir con el compromiso de recuperar y poner en valor los restos arqueológicos encontrados durante las excavaciones del nuevo estadio en 2007 y 2008, una obligación vinculada al desarrollo urbanístico del recinto. Tras el pago de la chimenea industrial y la puesta en valor de los restos arqueológicos, el proyecto avanza mientras el Ayuntamiento autoriza nuevas modificaciones en el estadio y su entorno, como los cambios urbanísticos del Nou Mestalla, la nueva cubierta y las zonas VIP y el sobrecoste de las obras.
El presupuesto
La propuesta museológica y museográfica define un jardín arqueológico al aire libre dedicado al antiguo Molí de la Marquesa y la acequia de Mestalla. El presupuesto total previsto asciende a 1.287.270,60 euros, IVA incluido, tal y como destapó en su día ElDiario. El espacio ocupará aproximadamente 1.500 metros cuadrados en la parcela municipal del polideportivo de Benicalap, junto al estadio, entre Benicalap y Campanar, tal y como se contempla en el proyecto presentado por el Valencia CF y al que ha tenido acceso ElDesmarque.
¿Qué se podrá ver en el parque arqueológico?
El proyecto plantea un recorrido circular de unos 200 metros, con una duración estimada de entre 15 y 20 minutos para una visita autónoma. Estos son sus principales elementos:
- La chimenea industrial: mide 21 metros de altura y será el elemento más visible del jardín. Representa la etapa industrial del enclave, entre los siglos XIX y XX.
- El puente medieval: una estructura de piedra del siglo XV que ocupará una posición central sobre la recreación del trazado de la acequia.
- Las cárcavas de sillería: cuatro arcos vinculados al sistema hidráulico del antiguo molino, que serán restaurados y parcialmente restituidos.
- Las muelas de molino: las ruedas de molienda conservadas, que ayudarán a explicar cómo funcionaba la instalación.
- Las turbinas industriales: piezas metálicas que recuerdan la transformación productiva del lugar y que estarán protegidas de la intemperie.
- La acequia de Mestalla y el camino histórico: sus trazados se recrearán mediante pavimentos diferenciados para que el visitante pueda comprender cómo se organizaba este espacio.
De la época romana a la industrialización
El jardín explicará cuatro etapas históricas. La primera corresponde a la época romana, entre los siglos I y IV, cuando ya existía un camino en este emplazamiento. La segunda abarca la Edad Media, entre los siglos XI y XV, con el puente, la acequia y el molino. La tercera mostrará la transformación industrial de los siglos XIX y XX. La última conectará ese pasado con el presente y el futuro del Nou Mestalla.
El recorrido contará con cinco tótems informativos, fotografías históricas, códigos QR y una maqueta de bronce del conjunto medieval, con relieve táctil. Habrá contenidos en castellano, valenciano e inglés, además de recursos accesibles como el braille, la audiodescripción y vídeos en lengua de signos.
Un museo abierto al barrio
La propuesta descarta construir un edificio cerrado para albergar los restos y apuesta por integrarlos en un jardín accesible, con vegetación mediterránea, bancos e iluminación LED. El objetivo es combinar la conservación del patrimonio con un espacio público para vecinos, escolares y visitantes.
Los elementos originales serán restaurados para garantizar su estabilidad y conservación. Así, el entorno del Nou Mestalla incorporará un espacio que permitirá conocer una parte de la historia hidráulica, medieval e industrial de Valencia más allá del fútbol. El tesoro oculto del Nou Mestalla volverá a la superficie para devolver a Valencia un pedazo de su historia por 1.2 millones de euros.