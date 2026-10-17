David Torres Valencia, 17 OCT 2026 - 11:04h.

No hubo que lamentar daños personales

Urbanismo da luz verde a una cubierta de PVC y cambios en el parking y las zonas Vip y de prensa del Nou Mestalla

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Pequeño susto este sábado en las obras del Nou Mestalla. Una grúa ha volcado sobre la zona del terreno de juego del futuro estadio del Valencia CF. El incidente no ha provocado daños personales, según la información avanzada por La Grada 914, que ha difundido imágenes de cómo ha quedado la maquinaria tras el accidente.. El suceso se ha producido mientras continúan los trabajos de construcción del recinto valencianista, cuya inauguración está prevista para el verano de 2027. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias que han provocado el vuelco de la grúa ni sobre las posibles consecuencias para el desarrollo de las obras. Es el segundo accidente en el Nou Mestalla en los últimos meses después de que en marzo un trabajador terminara herido.

El Valencia obtiene licencia para que la cubierta del Nou Mestalla sea una membrana textil

El incidente llega en una etapa importante de los trabajos del nuevo estadio. El Valencia CF avanza con el denominado proceso de Big Lift, que incluye la elevación de los anillos de tensión de la cubierta y la conexión de las péndolas que sostendrán la estructura.

En paralelo, el club ha obtenido del Ayuntamiento de València la aprobación de varias modificaciones del proyecto, entre ellas la definición de la cubierta, que será una membrana textil de PVC de última generación, y la instalación fotovoltaica en su perímetro.

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La previsión municipal se mantiene: el Nou Mestalla debe estar terminado en julio de 2027. El vuelco de la grúa ha dejado una imagen llamativa en el interior del recinto, aunque, por fortuna, no hay que lamentar daños personales. El siguiente paso, además del acondicionamiento de la zona exterior,