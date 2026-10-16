David Torres Valencia, 16 OCT 2026 - 13:52h.

"Está muy ilusionado con su debut en Mestalla"

El 'Vasco' Aguirre quiere volver a "acojonar" a los rivales en Mestalla y el Athletic es su víctima favorita

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Javier Aguirre afronta su primer partido en Mestalla como entrenador del Valencia CF con el Athletic Club como rival y la necesidad de sumar tres puntos. El técnico mexicano quiere que su equipo recupere el carácter y que Mestalla vuelva a ser un factor diferencial ante un rival que, además, es su víctima favorita como entrenador. El Vasco buscará prolongar esa estadística y hacer que el Athletic vuelva a sufrir en un estadio que quiere convertir en un fortín, como explicó al hablar de cómo quiere que se sienta el equipo rojiblanco en Mestalla. Tras un debut ante el Racing de Santander que dejó su sello más personal, el entrenador comparece en la previa de un encuentro marcado también por sus supersticiones y tradiciones, las dudas sobre el posible once del Valencia CF y el reciente regreso de la afición a un entrenamiento a puerta abierta en Paterna. Hasta en una veintena de ocasiones habló de "ganar", da igual la forma o el cómo. "Lo importante es no dejarse puntos en casa".

El técnico, además, comentó las siguientes cuestiones:

¿Ha hablado con Hugo Duro después de la ocasión que falló en Santander? ¿Cómo lo ha visto durante la semana?

Cuando hablo directamente con alguien es porque lo considero necesario, y no lo vi necesario con Hugo. Desde el primer minuto estuvo en el vestuario como cualquier otro día, con normalidad. Es verdad que falló el gol, y él es el primero que lo sabe, pero también hay que estar ahí para fallarlo. Lo vi como siempre, animado, con buen talante y ganas de mejorar. No creí necesario hablar con él específicamente de ese tema. Cuando llegué sí hablé con tres o cuatro jugadores para conocer cómo estaba el equipo desde dentro y hacerme una radiografía. Esa fase ya terminó y tengo una idea bastante clara de la situación.

¿La apertura de los entrenamientos a los medios de comunicación será habitual? ¿Ha tenido algo que ver usted en la decisión?

No hay nada que agradecer. Respeto vuestro trabajo y lo he hecho en todos los equipos. Siempre que se puede, entrenamientos a puerta abierta. Así va a ser habitualmente.

Respeto el trabajo de la gente que está al sol esperando a ver si alguien se apiada y baja la ventanilla para escuchar qué dice el mexicano. No, pasad, haced fotos y tomad imágenes. Me parece lo normal. Lo he hecho en mis otros equipos en España y este es el séptimo. No veo ningún problema. No hay nada que ocultar.

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¿Qué espera de su debut en Mestalla ante la afición del Valencia?

Sobre mi debut, estoy muy ilusionado. Siempre había venido como visitante a un estadio que anima mucho a su equipo. Me gustaba verlo desde el otro lado, aunque no siempre me fue bien. Alguna vez gané aquí, pero Mestalla empuja mucho y ahora espero tener a la grada a favor. Eso es muy bueno.

El Valencia sigue en la zona baja de la clasificación. ¿El objetivo para el primer partido en Mestalla es ganar, independientemente de cómo se consiga?

Estoy de acuerdo. No hay otra respuesta: ganar. Eso es lo que tenemos que hacer.

Plan de juego

“Un gol más que el rival. En casa, tenemos que ser atrevidos y tener personalidad. Les he insistido en la personalidad con el balón. Hay que ganar, no importa el cómo”.

La seguridad también te la dan las victorias, como dicen algunos amigos.

¿Qué plan tiene con los canteranos hasta final de temporada? ¿Puede ser Otorbi titular?

Ganar, ganar. Con ellos o sin ellos, ese es el plan. Cuando estás en el puesto 19, hay que ganar.

—¿Y, en concreto, Otorbi puede ser titular?

No te voy a decir eso. Has gastado tu pregunta.

¿Cómo está viviendo el cariño de la afición valencianista durante estas primeras semanas?

Quiero agradecerlo. En Santander había gente en la puerta del hotel y, cuando escuché los petardos, pensé que eran los rivales. No sabía que eran los nuestros. No sabes la alegría que me dio.

Hoy mismo me ha pasado algo increíble. Estoy esperando mi coche porque todavía vivo en el hotel. Estaba en la puerta cuando se detuvo un autobús de transporte público. Un hombre se bajó, vino a darme un abrazo y se marchó. Todo el mundo se quedó mirando qué estaba haciendo aquel señor.

No tengo palabras para describir lo que ha hecho ese hombre. Es una muestra de que todos están unidos, de que quieren al equipo y tienen ilusión por que remonte. Yo también la tengo.

¿Le pide algo a la afición para el partido de Mestalla?

¿Pedirles algo? Nada, tengo que darles yo. No tengo cara para pedir nada. Hay que darles un triunfo.

¿Tiene un diagnóstico de por qué varios futbolistas acabaron con calambres en Santander? ¿Fue una cuestión física o mental?

“Es un tema físico-mental. Si la presión es mucha, el cuerpo se contrae y también la fatiga afecta. Pero prefiero eso, que dejen todo en el campo, que es sinónimo de entrega, a que deambulen por el campo”.

Para mí, el calambre puede ser sinónimo de entrega. Puede ser algo físico, mental o una combinación de ambas cosas. Valencia CF

Más allá del aspecto anímico, ¿tiene claro el diagnóstico futbolístico del equipo? ¿Se ha marcado un plazo para corregir los errores?

“Son los tiempos. Ha habido parón internacional, cuando llegué había siete jugadores en camilla, apenas llevamos entrenamientos en los cuales hemos podido plasmar una idea de trabajo ofensivo y defensivo. Poco a poco hay que ir introduciendo conceptos. Queremos un equipo equilibrado y ser fuertes en casa”.

¿La presión por la situación clasificatoria puede perjudicar al equipo, especialmente en Mestalla?

Claro que hay presión. Hay presión por ganar y por verte en el puesto 19. No es bonito ni cómodo para un club como el Valencia.

Todos tenemos presión en esta sala: vosotros para hacer una buena pregunta, para escribir o para que salga bien una entrevista. Los que tenemos un trabajo público vivimos permanentemente con ella. El día que no tenga presión, no valdré para esto.

La presión hay que canalizarla. Se canaliza marcando goles, evitando goles y jugando al fútbol.

La presión hay que canalizarla. Se canaliza marcando goles, evitando goles y jugando al fútbol

¿Cómo se puede cambiar la mentalidad de un equipo que se ha acostumbrado a no ganar en las últimas temporadas?

“Es cuestión de que el jugador empiece a creer que puede ganar, a darse cuenta de la importancia de este equipo en la historia del fútbol español y mundial, que note el peso de esta camiseta, de las mejores canteras de España y si no te das cuenta de eso, no sirves para jugar aquí”.

El Valencia es uno de los equipos menos goleadores. ¿Cómo ha trabajado esta semana para mejorar la efectividad de cara a puerta?

En Santander marcamos dos goles y tuvimos otras dos ocasiones claras. Eso significa que generamos cuatro oportunidades, aunque tampoco tiramos 60 veces a puerta. El rival cuenta y también defiende.

Ojalá en casa tengamos cuatro buenas ocasiones y seamos capaces de meterlas. Sería fantástico, siempre que no nos hagan cinco, claro.

"Mi madre era pianista y practicaba todos los días"

—¿Ha preparado ejercicios específicos para mejorar el remate y la confianza de los delanteros?

Sí, hay que practicar. Mi madre era pianista y practicaba todos los días. Nadal también entrena a diario. En el fútbol hay que practicar el remate, el remate y el remate. El fútbol es entrenamiento técnico, táctico, físico y mental. Por supuesto que lo hemos trabajado.

¿Qué recuerdos tiene de sus enfrentamientos con el Athletic Club?

El dato de las victorias que me das es absolutamente irrelevante, porque fueron con otros equipos y yo no juego.

Sí es verdad que mis padres eran de Vizcaya. Mis hermanos, Johnny y Andoni, y el resto de la familia tenían relación con el Athletic de Bilbao. Yo era muy pequeño y no tenía favoritos.

Es un club al que tengo aprecio porque es la tierra de mis padres y porque tengo familiares allí. Perdí una final de Copa del Rey contra ellos. Pero, deportivamente, si son once, mejor que diez. Intentaremos ganar.

¿Cómo piensa neutralizar las transiciones rápidas del Athletic? ¿Cómo llegan Luis Rioja y Danjuma?

Los libros de fútbol dicen que hay que terminar las jugadas. Si haces un centro, tienes que terminar la acción porque, si pierdes el balón, debes estar preparado para defender. Puedes tirar a puerta, provocar un córner o marcar un gol. Si te roban la pelota, tienes que impedir que el rival salga con libertad.

También están las vigilancias ofensivas. Yo las llamo "marca al ataque". Mientras estás atacando, tienes que controlar dónde están los rivales y evitar que puedan salir al contragolpe. Si solo miras al jugador que tiene el balón, el contrario puede marcharse y hacerte daño.

Hay que terminar las jugadas y mantener esas vigilancias. En Santander sufrimos cuando el rival acumuló muchos jugadores entre líneas. Nos hizo mucho daño.

El Athletic viene de dos partidos aplazados...

Es curioso, sí, porque no es lo habitual. Se puede suspender uno, pero dos nunca me tocó. No sé si puede influir. Creo que sí, pero en mi vida no me he encontrado en una situación simular. Pero es mucho tiempo sin competir, la verdad. Tiene su connotación positiva y negativa. Pero yo me preocupo por los mios.