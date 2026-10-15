David Torres Valencia, 15 OCT 2026 - 11:31h.

Rioja llega a tiempo, Foulquier será baja y Copete es duda

Las altas pueden cambiar el planteamiento de Aguirre y el once inicial

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El Valencia CF ha vuelto a abrir las puertas de la ciudad deportiva de Paterna a los medios de comunicación tres años y medio después. Un gesto que rompe con una dinámica instalada durante las últimas temporadas y que tiene dos protagonistas señalados: Braulio Vázquez y Javier Aguirre. La última vez que el club permitió a la prensa presenciar un entrenamiento en estas instalaciones fue en noviembre de 2023, durante la etapa de Rubén Baraja; la última de libre acceso, en diciembre de aquel año (entrenamientos abiertos en Navidad en Mestalla al margen). El técnico vallisoletano, leyenda del club, y que sabe la importancia del entorno en este Valencia CF, fue el último que permitió grabar a la prensa unos minutos... Hasta hoy.

La mano de Braulio

La decisión no es casual. La llegada de Braulio Vázquez a la dirección deportiva y de Javier Aguirre al banquillo ha abierto una nueva etapa en la estructura y la gestión deportiva del Valencia CF. Ambos se han convertido en figuras en las que la afición ha depositado buena parte de sus esperanzas para cambiar el rumbo de un club necesitado de recuperar la confianza. La apertura de Paterna es un pequeño gesto, pero también una señal de que algo empieza a moverse. En un Valencia acostumbrado al hermetismo durante los últimos años, permitir que los medios sigan de cerca el trabajo del equipo supone un cambio visible en los detalles cotidianos. Braulio y Aguirre recogen así, a su manera, el testigo de Baraja, otro valencianista que conoce la casa como Braulio.

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Rioja, pendiente de su evolución mejora; Tárrega sigue acumulando trabajo

Por lo que a la sesión de trabajo se refiere, Luis Rioja ha completado la sesión de entrenamiento, a pesar de que tiene que jugar con unas botas con el talón limado para evitar el dolor en su grasa plantar. Su evolución marcará su disponibilidad para el partido del sábado ante el Athletic Club en Mestalla. Mientras tanto, César Tárrega continúa acumulando entrenamientos con el grupo. El central, al que se esperaba como titular en Santander, gana opciones de entrar en el once titular en una defensa de cuatro junto a De Haas, Gayà y Maffeo. Su presencia puede, además, ayudar a que Aguirre modifique su once titular.

La otra nota positiva ha sido la presencia de Copete, que también han trabajado con el grupo. Aguirre apura así la preparación para un encuentro en el que busca consolidar sus ideas y conseguir la primera victoria de su etapa en Mestalla. El regreso de Copete requiere especial atención: el defensa lleva siete meses fuera de los terrenos de juego y todavía es duda para entrar en la convocatoria, aunque el objetivo es que su vuelta a la competición no se demore mucho más.

Al margen de sus compañeros, en diversas fases de recuperación siguen Sadiq, a punto de volver al grupo, Sergi Canós, que ya toca balón, y Diego López, recién operado por tercera vez. Quien se ausentó este jueves especial fue Foulquier, con quien