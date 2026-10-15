El sobrecoste del Nou Mestalla se queda en 20 millones: este es su precio final tras 20 años

El vídeo nunca visto del Nou Mestalla: así es por dentro a diez meses de su inauguración y con una cubierta de 70 metros de voladizo

Los costes del Nou Mestalla han subido por la guerra y el aumento del precio de los materiales

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El Nou Mestalla avanza hacia su recta final (prevista para julio de 2027), pero el precio de terminar el nuevo estadio del Valencia CF vuelve a subir. Mientras las obras progresan con la instalación de elementos de la cubierta, el club también ha dado pasos en otros frentes del proyecto. Los aficionados ya conocen los precios de los abonos del Nou Mestalla y las cuestiones básicas para el traslado, al tiempo que el polideportivo de Benicalap encara nuevos avances y la zona comercial también se mueve, con cambios en el planteamiento de las oficinas y los espacios comerciales vinculados al estadio. Pero el precio final sube.

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El coste del Nou Mestalla vuelve a subir: la auditoría externa

Así, FCC Construcciones ha comunicado al Valencia CF un sobrecoste cercano a los 20 millones de euros para terminar el nuevo estadio. La cifra supone un incremento aproximado del 10% sobre los 194,6 millones de euros presupuestados inicialmente para las obras, a los que hay que añadir un 19% en concepto de gastos generales y beneficio industrial; según ha avanzado Tribuna Deportiva y ha podido confirmar ElDesmarque,

La revisión del presupuesto recuerda a lo que ya apuntó la auditoría municipal. En abril de 2025, ElDesmarque ya avanzó que la auditoría externa encargada por el Ayuntamiento, preveía un sobrecoste en las obras y fijaba el aumento en 34 millones. En esa fecha, el Valencia CF ya era consciente de que las cifras del coste global del estadio diferían de las inicialmente manejadas. Aquel análisis contemplaba una perspectiva más amplia del coste de la infraestructura, incluidos los trabajos ya ejecutados. El nuevo sobrecoste comunicado por FCC vuelve a poner de relieve la distancia entre el presupuesto de ejecución y la factura real que acabará afrontando el club; todo y que el aumento es menor de lo previsto. Fijaba el coste total en 341 millones de euros.

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FCC explica el incremento

El incremento responde a varios factores. El primero es la incorporación de actuaciones que no estaban contempladas en el proyecto original, tal y como ha informado FCC, tales como la construcción de las oficinas del club y la tienda oficial A ello se suma el impacto de la inflación sobre los costes de ejecución y el encarecimiento de las materias primas. En el Nou Mestalla, como en cualquier obra en la actualidad, se ha notado también las consecuencias del bloqueo del estrecho de Ormuz sobre los precios de determinados materiales y suministros. La evolución del contexto geopolítico internacional también ha influido en la revisión económica de un proyecto de esta envergadura. La intención es que esta actualización sea la última revisión del precio de las obras, pero hasta que no esté entregado, puede variar, aunque ya no en exceso.

Unos 320 millones de euros de coste desde enero de 2025

Con este nuevo escenario, el coste acumulado de las obras del Nou Mestalla superará los 261 millones de euros desde su reanudación en enero de 2025. A esa cantidad habrá que sumar los 11,2 millones correspondientes al polideportivo de Benicalap, al margen de unos 800.000 euros por la puesta en valor de los restos arqueológicos, además de los intereses derivados de la deuda necesaria para financiar el estadio. Si en abril el precio final era de 334 millones de euros (IVA incluido), ahora este podría tasarse en unos 320 millones aproximadamente.

El precio final, con las parcelas y los impuestos

A esta cantidad, obviamente, hay que añadirle toda la que invirtió antes de que se paralizaran las obras y que asciende a unos 175 millones de euros; además de los 60 millones de euros que pagó en concepto de compra de los terrenos tras la permuta de las parcelas con el Ayuntamiento. Con lo que la factura final del nuevo estadio ronda los 550 millones de euros, impuestos incluidos.

Dicho esto, cabe recordar que buena parte de esa factura ya está abonada (más de la mitad) y que la idea del club es que, con el aumento de ingresos, se pueda amortizar la obra (y el préstamo con Goldman Sachs) en un período asumible generando, además, más beneficios para otras partidos. Con todo, la nueva cifra vuelve a poner el foco en el coste real de una infraestructura que el Valencia CF necesita culminar cuanto antes para cerrar una etapa marcada por la paralización de las obras y, sobre todo, las dificultades financieras.