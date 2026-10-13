David Torres Valencia, 13 OCT 2026 - 12:12h.

Atitlan ya tiene las licencias para construir la zona comercial en el Nou Mestalla: Qué va a edificar y cuándo estará acabado

El edificio contará con 18.000 metros cuadrados de oficinas y sustituye al hotel-apartamento previsto inicialmente

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El proyecto inmobiliario anexo al Nou Mestalla cambia de planes. Atitlan ha decidido que una de las torres previstas junto al estadio del Valencia CF se destine a oficinas, en lugar del hotel-apartamento planteado inicialmente. La decisión llega mientras avanzan otras cuestiones relacionadas con el nuevo estadio, como los precios y las cuestiones relativas del traslado de los socios al Nou Mestalla o el polideportivo de Benicalap. El caso es que, mientras Atitlan ya ha comenzado a construir en la zona comercia para llegar a cota cero (condición imprescindible para inaugurar el nuevo campo), el proyecto terciario presentado al Ayuntamiento cambia su fisonomía, aunque seguirá combinando oficinas, hotel, comercios y aparcamiento.

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Una torre con 18.000 metros cuadrados de oficinas

Atitlan Desarrollos Inmobiliarios (ATDI), la plataforma inmobiliaria del Grupo Atitlan, ha reorientado el uso de uno de los edificios para crear un complejo de oficinas de última generación. La torre dispondrá de 18.000 metros cuadrados destinados a espacios de trabajo y estará diseñada para responder a la demanda de instalaciones flexibles, sostenibles y de alta calidad.

El proyecto contempla plantas adaptables a diferentes empresas, espacios luminosos, zonas comunes para fomentar la colaboración y servicios vinculados a la movilidad sostenible y al bienestar. La compañía también buscará incorporar soluciones de eficiencia energética y aspirar a certificaciones ambientales y de bienestar reconocidas en el sector.

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La definición técnica y arquitectónica se dará a conocer próximamente, a medida que avance el desarrollo y se completen las tramitaciones correspondientes.

Un hotel, comercios y aparcamiento

Así, el edificio acogerá un complejo de oficinas "de última generación, al calor de la creciente demanda de espacios de trabajo premium, flexibles y sostenibles que está experimentando Valencia por parte de empresas, instituciones y profesionales", tal y como ha explicado la empresa en un comunicado.

El cambio no elimina el componente hotelero del complejo. Otra torre albergará un hotel de cuatro estrellas superior con 262 habitaciones. Además, el desarrollo incluirá 26.000 metros cuadrados de espacios comerciales y de restauración, así como un aparcamiento con 865 plazas.

El conjunto busca configurar un nuevo polo de actividad económica y servicios junto al estadio, con espacios destinados a empresas, visitantes y ciudadanos. La idea, dice Atitlan, es "reforzar el dinamismo urbano y económico de su entorno" y se diseñará bajo "los más altos estándares de calidad, eficiencia y bienestar".

El complejo mantendrá otro hotel de cuatro estrellas superior

La propuesta forma parte del proyecto terciario vinculado al Nou Mestalla, que aspira a complementar la actividad del estadio y dinamizar su entorno. Atitlan defiende que la modificación responde a la evolución del mercado y refuerza su apuesta por desarrollar un complejo inmobiliario de usos diversos junto al futuro estadio valencianista. "La reorientación de esta torre, ha explicado la empresa, refuerza la apuesta de Atitlan por Valencia y por el desarrollo de proyectos inmobiliarios de alto valor añadido, alineados con la evolución de la ciudad y con una visión de largo plazo".