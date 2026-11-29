Pablo Sánchez 29 NOV 2026 - 18:12h.

Hansi Flick evidencia la importancia de Rodri en el Barça con una charla personal

Así jugaron los hombres de Hansi Flick

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El Barcelona logró una importante victoria por 1-4 en su visita al Dépor en el duelo de la jornada 14 de LALIGA EA SPORTS. El duelo se puso de cara muy pronto tras el gol de Lamine, aunque Aubameyang se encargó de igualarlo a los pocos minutos. Después llegarían los tantos de Dani Olmo y el doblete de Raphinha.

En ElDesmarque ponemos notas a la actuación de los jugadores del Barcelona ante el Dépor en Riazor.

Joan García (8): Se hizo grande ante Yeremay para evitar el empate del Dépor. Más tarde evitó el 2-1 con otro paradón ante Bil Nsongo.

Eric García (7): Temple en defensa y poderío en ataque. Fue partícipe de un par de llegadas claras en acciones aéreas.

Gerard Martín (8): Superior en el juego aéreo. Organizó a su equipo a la perfección desde la defensa y ayudó en varias ocasiones a sacar el balón desde atrás.

Cubarsí (5): Un error impropio de su calidad perimitó a Aubameyang robarle la cartera y anotar el empate a los 0 minutos. Mejoró con el transcurrir del choque.

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Joao Cancelo (6): Menos profundidad por su costado que lo que acostumbra. Ordenador atrás y concediendo muy poco por su banda. Dejó su sitio a Gavi en el segundo tiempo con amarilla.

De Jong (6): Bailó al ritmo de su compañero en la medular. Sin errores y en busca continua de sus compañeros de arriba.

Pedri (7): Una vez más superior. Dominó el balón, los tiempos y de sus botas nacieron numerosas acciones ofensivas del Barcelona.

Lamine Yamal (9): De sus botas nació el 0-1 en el primer minuto. Anotó gracias al movimiento con las piernas de Dani Olmo. Se encontró más y más cómodo con el transcurrir de los minutos.

Dani Olmo (9): Se sacó de la chistera un recurso impresionante para que llegara el 0-1 sin tocarla. En el 20 anotó el tanto que volvía a poner por delante al Barça con un certero cabezazo. Tuvo tiempo de regalar dos asistencias más a Raphinha en la segunda parte.

Gordon (8): Apareció en escena en el minuto 20 para protagonizar una acción en solitario por la banda y sacarse un centro medido a la cabeza de Dani Olmo. 1-2. No cesó en su empeño hasta el final.

Raphinha (9): Disfrutó de un par de llegadas claras en el primer tiempo pero no encontró portería. A los 4 minutos de la reanudación sí afinó el olfato. Caramelo de Lamine y remate impecable del brasileño para el tercer tanto de su equipo. Incontables desmarques a la espalda. En la recta final marcó su doblete. El hat-trick llegó en el descuento tras una nueva asistencia de Lamine.

Cambios

Rodri (6): Le dio calma a la medular y controló más el juego desde su entrada. Terminó de eclipsar cualquier intento del Dépor por su zona.

Gavi (S.C.).

Christensen (S.C.).

Koundé (6): Salvó el 2-4 del Dépor llegando a tiempo a salvar la vaselina de Aubameyang a Joan García. Muy atento en las acciones defensivas.

Adeyemi (S.C.).