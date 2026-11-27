Alberto Cercós García 27 NOV 2026 - 19:41h.

Marc Casadó se pone en la situación de Alejandro Balde en el FC Barcelona

Rodri Hernández y Lamine Yamal dan buenas noticias en su recuperación con el FC Barcelona

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Marc Casadó vive desde la distancia una situación que le duele del Barcelona. El centrocampista, ahora cedido en el Deportivo de A Coruña, se prepara para reencontrarse este domingo con sus antiguos compañeros en Riazor, pero sigue pendiente del Barça en esta nueva etapa lejos del Camp Nou. Entre todos ellos hay uno por el que siente un cariño especial: Alejandro Balde. El lateral atraviesa un curso complicado, con poco protagonismo en los planes de Hansi Flick, y Casadó no esconde que le entristece verle así.

"Creo que Balde es la persona con la que más relación tengo de allí dentro. Siempre le desearé todo lo mejor porque es una persona increíble, de las mejores personas que he conocido, y me sabe mal la situación en la que está ahora", explicó en una entrevista con Jijantes. Sigue atento a sus apariciones: "Cuando miro los partidos y veo que le toca jugar, o cuando entra y tiene algún minutito, siempre deseo de todo corazón que le vaya lo mejor posible". También considera que el defensa ha demostrado su nivel cuando ha podido jugar, pese a la falta de continuidad.

Alejandro Balde y una temporada muy complicada en el Barça

La situación de Balde contrasta con la importancia que había adquirido en otros cursos. El lateral izquierdo ha perdido peso en la rotación de Flick y ha tenido dificultades para encadenar minutos, mientras otras alternativas han ganado terreno. A ese contexto se suma el esguince leve en el tobillo derecho que sufrió ante el Sabah, una dolencia que le convierte en duda para la visita del Barça a Riazor. El club está pendiente de su evolución y no ha fijado un plazo de recuperación.

Casadó afrontará un reencuentro especial con el Barcelona, club en el que se formó y del que salió este verano para incorporarse al Deportivo. El centrocampista reconoció que ha compartido detalles al técnico para preparar el partido. También defendió a Lamine Yamal por las críticas a su juego individual. "Se pide jugadores como Neymar y después, cuando Lamine lo hace, se le critica", apuntó.