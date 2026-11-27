Nadie estaba preparado para una noticia así: Marc Márquez se retira para ser eterno

De las lágrimas de Álex Márquez a la sorpresa de Jorge Martín, las primeras reacciones a la retirada de Marc Márquez

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Las noticias inesperadas son las peores. Primero porque, obviamente, llegan sin previo aviso. Luego, porque te dejan en un estado de 'shock' del que cuesta salir. Tampoco ayuda que la Inteligencia Artificial esté ganando peso en nuestra sociedad. "Seguro que es IA", piensas entre risas mientras Marc Márquez está marcándose un 'Love Actually' en toda regla. Empiezas a leer su mensaje y te quedas de piedra. Y caes en la cuenta con cara de incredulidad: ¿¿se retira?? Empiezas a ver leer las reacciones en redes sociales y es verdad. No es IA ("mierda", destaca tu cerebro). Sigues sin saber qué hacer realmente. ¡¡Si el tío, hace menos de una semana, estaba ganando su décimo Mundial en Portimao!! Pero empiezas a rascar en el motivo. Lo escuchas en rueda de prensa hablar que está peor del brazo, que por momentos le volvieron problemas de diplopía. Que tiene miedo. Eso sí, siempre con una sonrisa. "Supongo que es suficiente", debe pensar el de Cervera. A fin de cuentas, tras años y años de lesiones, Marc elige vivir.

Nadie se esperaba empezar este viernes 27 de noviembre de una forma tan extraña. Seguramente por eso lo ha hecho el bueno de Marc. Ya lo ha dicho él mismo: "Llegué al Mundial a mi manera y me voy también a mi manera". El español ha sabido parar, y eso le honra descaradamente. Buscó su mejor versión tras marcharse de Honda, dejó atrás su peor momento en MotoGP tras la caída en Jerez donde empezó todo su periplo. Primero fue Gresini en 2024; luego los títulos con el Ducati Lenovo en 2025 y 2026. Uno para él, para estar en paz; el otro, para su afición, su gente. Ahora cuadra ese mensaje que dio hace escasos días. Qué señor, por dios.

Marc Márquez no se va por la puerta de atrás. Marc Márquez se va como un señor y corroborando que es el GOAT del motociclismo y del deporte en general. Se va con la cabeza bien alta. Siendo honesto y sincero consigo mismo. Sabiendo que aún tiene mucha vida por delante y que prefiere vivirla sin ningún lastre extra. Con una despedida en rueda de prensa rodeados de sus rivales, amigos, compañeros, familia. Puro motociclismo.

La huella de Marc Márquez

Lo reconozco, yo he sido muy de Jorge Lorenzo. Como mallorquín, conectar con él fue muy fácil. Y en esa época, si eras de uno no podías ser del otro. Pero ahora no hay dudas: todo el mundo es de Marc Márquez. Lo que ha hecho el catalán durante sus trece años en el Mundial es una historia que difícilmente se repetirá. Nos quedamos con las ganas de verle luchar contra Pedro Acosta, de verle pilotar con una 850cc. ¡Qué injusto es pedirle todo eso, lo sé!

Pero es así. Nos quedamos huérfanos de héroe.

Marc Márquez nos ha enseñado tantas cosas... Que si te caes, te levantas. Que si te paran los pies, te salen las alas. No rendirte nunca ante las adversidades. Menos aún si tienes pasión por algo. Los momentos malos aparecen, y qué mejor que sobrepasarlo con una sonrisa y rodeado de los tuyos. También ha enseñado que llorar no es malo. Que recordar a los que ya no están es sano. Es complicado acostumbrarse a los éxitos, pero valorar esos momentos es muy necesario. Aprendizajes de vida.

"¿Y ahora qué?", se preguntaba el propio Márquez tras ganar en Portimao. Una pregunta que no es tan fácil de responder para nosotros. Él tiene muy claro qué quiere: cerrar un fin de semana inolvidable en Valencia, celebrar por todo lo alto su décimo título y vivir. Porque el motociclismo te da muchísimas cosas, pero también te puede quitar otras tantas. Y precisamente eso, Marc lo sabe a las mil maravillas. Pero... ¿y nosotros? Supongo que seguir adelante con un Mundial de MotoGP que seguirá siendo apasionante y disfrutando con lágrimas en los ojos de haber vivido una de las etapas más preciosas del motociclismo: la 'era' de don Marc Márquez Alentà. No llores porque se acabó, sonríe porque sucedió.

Marc Márquez nos ha hecho muy felices. Él también lo ha sido encima de la moto. Gracias, Marc. A vivir.