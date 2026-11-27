Alberto Cercós García 27 NOV 2026 - 13:58h.

El cuándo tomó la decisión, quién lo sabía y cómo preparó los carteles: Marc Márquez responde

La reacción de los fans de Marc Márquez a su sorprendente retirada: "Es una pena"

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La retirada de Marc Márquez no fue una decisión improvisada, aunque su anuncio haya pillado por sorpresa a todo el mundo. El piloto de Ducati llevaba tiempo conviviendo con una situación física cada vez más complicada y había llegado a una conclusión después del Gran Premio de Motegi. Una decisión que solo conocía una persona: su hermano Álex. El propio Marc ha explicado que tenía claro que iba a dar un paso al lado independientemente de lo que sucediera en el campeonato. De hecho, retrasar el anuncio era una cuestión estratégica: hacerlo antes habría supuesto perder energías en plena lucha por el título.

La manera de comunicarlo también tuvo su propia historia. Márquez ha desvelado que todo comenzó el martes, mientras paseaba al perro y le daba vueltas a cómo anunciar una noticia de semejante magnitud. "Llamé a Artur y me dijo que no había rueda de prensa, así que pensé: ¿cómo lo hacemos?", ha explicado. Fue entonces cuando entró en escena Gemma Pinto, su pareja. Marc le propuso una idea poco habitual: aparecer durante el FP1 sacando diferentes carteles con un mensaje contundente. Una fórmula visual, directa y que nadie esperaba. Gemma encontró rápidamente la conexión con la película 'Love Actually', algo que terminó de darle forma al concepto. "Claro, es que hay 'love' con MotoGP y con todos los que me han ayudado", le decía.

Marc Márquez y la fórmula para su despedida

Y en esa historia también apareció una herramienta inesperada. ChatGPT tuvo su pequeño papel en la preparación del anuncio, ayudando al piloto a diseñar los carteles y encontrar la tipografía adecuada. La parte práctica corrió a cargo de Gemma, que se encargó de imprimirlos el miércoles por la mañana. "ChatGPT me ayudó a hacer los carteles, fue así, con la tipografía. Mi novia fue a imprimirlos y me los he traído en una carpeta", ha contado Márquez, desvelando los entresijos de una puesta en escena que convirtió su despedida en una de las imágenes más impactantes del año.

Detrás de esa creatividad, sin embargo, hay una realidad mucho más dura. Marc ha reconocido que el miedo ha terminado pesando más que las ganas de seguir compitiendo. En marzo era optimista, pero no contaba con tener que pasar por otra intervención. Además, ha sufrido episodios de diplopía, visión doble, después de sus caídas en Indonesia 2025 y Le Mans 2026. "Soy un luchador, pero estoy asustado y tengo miedo", llega a confesar. Aunque todavía se siente competitivo y asegura que la lesión no le afecta en su vida personal, sabe que el riesgo sigue ahí.