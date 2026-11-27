Redacción ElDesmarque 27 NOV 2026 - 13:07h.

La sorpresa se apodera de las gradas del circuito de Cheste

Marc Márquez saca a la luz la razón de su retirada: "Estoy asustado y tengo miedo"

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La inesperada retirada de Marc Márquez de MotoGP ha dejado al mundo del motociclismo sin palabras. El piloto ha comunicado su decisión este viernes desde su box, en plena sesión de entrenamientos del Gran Premio de Valencia, mediante unos carteles que iban desvelando poco a poco la noticia. El anuncio llega apenas unos días después de conquistar su décimo campeonato del mundo en Portimão.

Las reacciones no han tardado en llegar. Su hermano Álex no podía contener las lágrimas, mientras Jorge Martín se encontraba sorprendido con la noticia. La incredulidad también se apoderó de las gradas, tal y como han captado las cámaras de ElDesmarque. Algunos aficionados se echaban las manos a la cabeza sin creérselo, mientras otros aplaudían con orgullo, sabiendo que el catalán se despide proclamándose como uno de los mejores de la historia del deporte.

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Las reacciones de los aficionados ante la retirada del piloto

Los fans de Marc Márquez han pasado de la exaltación a la tristeza absoluta. "Nos da mucha lástima", repetían algunos de los aficionados. Otros reaccionaban incrédulos, ya que confiaban que el de Cervera les regalase una temporada más.

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Con todo, muchos de ellos también entendían la noticia y apoyaban la decisión. "Se para en gloria", afirmaba uno de los presentes. El piloto español ha sufrido importantes lesiones a lo largo de su carrera, que lo han llevado a vivir momentos muy duros e incluso a competir con dolor. "Ya ha hecho bastante", comentaba otro fan ante los micrófonos de ElDesmarque.

Marc Márquez no solo ha conseguido un palmarés difícilmente igualable, sino que también se ha ganado el cariño de los amantes de este deporte. A sus seguidores todavía les queda una última oportunidad para disfrutar del piloto sobre la pista antes de que ponga el broche final a su carrera deportiva en Valencia.