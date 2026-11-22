Marc Márquez se emociona al recordar su caída en Le Mans y da la clave de una temporada muy complicada: "Este año el instinto no funcionaba"
Marc Márquez roza las lágrimas en Portimao, tras ganar su décimo título y el octavo en MotoGP
La remontada de Marc Márquez para ganar su décimo título, de su escalofriante caída en Le Mans a poner el 'modo campeón'
Marc Márquez ha pasado de tocar fondo en Le Mans a volver a conquistar la cima de MotoGP. Una transformación que el piloto de Ducati todavía mira con cierta incredulidad, especialmente al recordar aquellos días en los que su futuro deportivo estaba en el aire. El ilerdense ha explicado cómo consiguió levantarse y qué ha marcado una temporada tan complicada como especial, en la que ha tenido que aprender a convivir con sus propias limitaciones.
"Creo que los de mi alrededor y toda la gente confiaban más de lo que lo hacía yo. No daba nada en ese momento. Veía que no podía pilotar bien. Digo: 'Pues bueno, me operaré y veremos qué pasa. A ver si podemos seguir o realmente ha causado un daño mayor de lo que era'", reconocía en DAZN al recordar esa caída en Le Mans. Pese a las dudas, Márquez decidió mantenerse fiel a su manera de trabajar: "Seguí mi instinto, seguí trabajando como he hecho siempre toda mi carrera deportiva, dando todo de lunes a domingo y solo pensando en la moto". También quiso dedicar este éxito a quienes nunca dejaron de apoyarle: "El año pasado fue un título para quedarme en paz conmigo mismo. Este creo que es un título para todos los aficionados y la gente de alrededor mío que me ha estado apoyando. Es el que se merecían".
Un 2026 de adaptación y menos intuición
El español también explicó qué ha cambiado respecto a su anterior campeonato. Si entonces se dejó llevar por el instinto, esta vez la adaptación ha sido fundamental para superar cada obstáculo. "El año pasado fue un título con mucha presión y, a la vez, de disfrute, pero de instinto. Y este año el instinto no funcionaba. Ha sido un título de adaptación. Me he ido adaptando a las circunstancias que me encontraba en cada momento y que me pedía mi cuerpo", confesó. Una capacidad que también le ha permitido asumir sus errores: "Ayer no me supe adaptar bien. Soy humano. Llevaba carreras sin fallar, pero ayer fallé".
Durante la celebración también tuvo palabras para Dani Pedrosa, al que agradeció una conversación que mantuvieron en Austria y que le ayudó especialmente. "Eres de esas personas que utilizan mucho la cabeza y ojalá ayer te hubiera escuchado por un pinganillo", bromeó antes de reconocer que ha sido uno de los pilotos con más talento que ha visto en MotoGP. Ahora, Márquez quiere disfrutar de un éxito que le permite igualar a Giacomo Agostini en títulos mundiales: "Un día, cuando me siente en mi sofá, podremos reflexionar bien de lo que ha sido mi carrera deportiva".