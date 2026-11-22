Alberto Cercós García 22 NOV 2026 - 15:13h.

Marc Márquez ha empezado a celebrar su título de la manera más agónica posible, tirando de rabia con los suyos

El tiempo también adelanta a Marc Márquez y Fernando Alonso: las confesiones que dejan entrever que el adiós ya no es tan lejano

Compartir







Nadie daba un duro por él cuando empezó la temporada. Con el nivel de las Aprilia y pasando de nuevo por quirófano, el devenir de Marc Márquez en este 2026 se antojaba muy complicada. Ni qué decir de luchar por el título. Pero el de Cervera está hecho de otra pasta y cuando se le mete una cosa entre ceja y ceja, lo termina consiguiendo. Lo hizo en 2025, con un 'comeback' histórico; y lo ha hecho en este 2026, con una remontada nunca antes vista en el Mundial de MotoGP e igualando los títulos de un tal Valentino Rossi.

Su celebración nada más pasar la línea de meta ha estado marcada por una emoción nunca antes vista en Márquez. Rápidamente puso dirección a su grada, donde todos sus aficionados le estaban esperando para celebrar con él una nueva corona. Con escalera incluida y micro en mano, Márquez lo soltó: "¡Diez!". Porque sí, pese a que Liverty Media y MotoGP no quieran hablar del décimo título (el año pasado ya hicieron lo mismo con el noveno), a Márquez le ha dado completamente igual.

Con una rabia que seguramente tenía bien guardada y como si de un dardo a Valentino Rossi se tratara, Márquez no ha dudado en gritar por todo lo alto la proeza que acaba de lograr. Porque sumar diez títulos, ocho en MotoGP, no está al alcance de muchos pilotos. Más bien todo lo contrario.

La emoción en el box de Ducati

Pero la celebración del título no ha terminado ahí. Y seguramente se alargará hasta altas horas de la madrugada. En el box de Ducati la emoción ha tardado poco en salir a la luz. Desde los padres Julià y Roser, pasando por Gemma Pinto, y terminando por mecánicos, ingenieros, Gigi Dall'Igna, Davide Tardozzi, y un largo etcétera.

En el parque cerrado, pese a no estar en el podio, ahí estaba Marc. Y no solo. Su hermano Álex, su gente más cercana, incluso Diogo Moreira, uno de sus amigos más cercanos. También Marco Bezzecchi, Jorge Martín y Raúl Fernández no dudaron en darle la enhorabuena. La emoción es clara, y sus primera palabras lo corroboran.

"Este Campeonato se lo dedico a todos mis aficionados, que este 2026 han creído más en mí que yo mismo. El año pasado me sirvió para quedarme, en paz; este es para todos ellos", cuenta el propio Márquez a los micrófonos de MotoGP.