Alberto Cercós García 20 NOV 2026 - 13:31h.

Los rumores dictan que Marc Márquez podría retirarse tras ganar el título; y Fernando Alonso ve 2030 como un año donde no estará en la F1

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Hay momentos en los que ni siquiera ganar parece suficiente para detener el paso del tiempo. Marc Márquez y Fernando Alonso llevan muchos años siendo dos de los grandes estandartes del deporte español, acostumbrados a desafiar cualquier límite y a competir contra generaciones mucho más jóvenes. Sin embargo, sus últimas declaraciones han dejado una reflexión inevitable: la retirada empieza a aparecer en el horizonte de dos deportistas que todavía tienen mucho que ofrecer. El catalán tiene este fin de semana una oportunidad histórica para conquistar su décimo título mundial de motociclismo, mientras que el asturiano ve desde la lejanía los nuevos cambios que implementará la Fórmula 1 en 2030. Dos caminos diferentes, pero una misma realidad: el reloj también corre para ellos.

En el caso de Márquez, los rumores sobre una posible retirada después de conquistar el Mundial de 2026 han ganado fuerza en las redes sociales. No es para menos. El piloto de Ducati está a las puertas de una décima corona que le permitiría superar a Valentino Rossi en el palmarés histórico y seguir agrandando una trayectoria extraordinaria. En Portimao, sin embargo, no ha querido despejar las incógnitas. Preguntado directamente por esa posibilidad, Marc ha preferido dar largas y centrarse en lo inmediato. "Por el momento, estoy plenamente concentrado en cerrar este Mundial. Ese es mi principal objetivo", explicó.

El de Cervera también recordó que tiene otros dos años de contrato con Ducati, un detalle importante después de haber renovado hace meses. Y no solo eso, MotoGP tiene en 2027 un cambio radical con la aparición de las 850cc. Un reto que Márquez querrá usar para demostrar, otra vez, que es un fuera de serie. Obviamente no ha anunciado ningún adiós, pero tampoco ha querido cerrar la puerta a las especulaciones. Su prioridad es levantar el título y después ya habrá tiempo para pensar. Mientras tanto, en Ducati sí que han sido algo más tajantes al respecto. "Estará con nosotros después de esta temporada", ha zanjado Davide Tardozzi durante la jornada matutina en Portimao.

De las dudas con Marc Márquez a la certeza con Fernando Alonso

Alonso, por su parte, ha sido bastante más contundente. El bicampeón del mundo lleva tiempo dejando pistas sobre lo complicado que empieza a resultarle prolongar su aventura en la Fórmula 1. En su última renovación ya reconoció que la decisión estuvo lejos de ser sencilla, llegando a situar sus opciones de continuar en un 50-50. Ahora, con el regreso de los motores V8 en 2030 sobre la mesa, ha terminado de dibujar una línea temporal bastante clara. "No, no estaré aquí cuando lleguen los nuevos V8. Al 100%", aseguró en Las Vegas. Una afirmación que acompañó con otra reflexión: "Cuando lo deje, será el momento de hacerlo, y también de probar otras cosas". El asturiano, que ya tiene 45 años, parece tener cada vez más asumido que su etapa en la categoría reina tiene fecha de caducidad. Y ya sabemos que le quedan, máximo, tres años.

Y ahí está precisamente el denominador común. Márquez todavía tiene dos temporadas firmadas con Ducati y Alonso no piensa abandonar la competición cuando deje la Fórmula 1, pero ambos empiezan a hablar del futuro desde una perspectiva diferente. Ya no se trata únicamente de ganar, batir récords o seguir acumulando éxitos. También toca pensar en cuándo llegará el momento de parar. El deporte español ha disfrutado durante casi dos décadas de dos figuras irrepetibles. Y aunque todavía queda historia por escribir, el final de una era empieza a estar mucho más cerca de lo que nos gustaría.