Javi Rayo 17 NOV 2026 - 15:26h.

Jesús Calleja valora el regreso de su amigo Fernando Alonso al Dakar

Fernando Alonso regresa al Dakar y se marca un ambicioso objetivo: así será su nuevo coche

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Fernando Alonso regresará al Dakar tras siete años y lo hará en la edición de 2027. El piloto asturiano compaginará la Fórmula 1 con el rally más difícil del mundo en lo que será una auténtica aventura automovilística. Quien mejor para valorar esta vuelta que Jesús Calleja, amigo personal del bicampeón del mundo y quien ya lleva varios Dakar a su espalda. El presentador de Mediaset lo tiene claro, Magic no va al desierto a pasearse... ¡Va a ganar!

Fernando Alonso correrá el Dakar 2027

"Compañeros, mirad lo que tengo aquí, un casco que me regaló Fernando Alonso con los mosquitos que me dijo, 'no quites los mosquitos porque son de la carrera'. ¿Y qué pone aquí? 'Para mi amigo Jesús, gracias por las aventuras y todas las que vendrán con cariño'. Ahí tenemos a Fernando Alonso. ¿Por qué tengo este casco? Porque ya sabéis lo que está pasando. Que se va a correr el Dakar y no hay cosa que más me emocione, la disciplina que más me gusta a mí del automóvil. Este año no corro el Dakar, porque tengo que darme un poco de espacio, tengo muchas cosas también que hacer. Pero sí que lo voy a seguir, voy a ir con 4x4. Lo vamos a seguir toda la carrera, así que veré a Fernando, le estaré con él probablemente en la etapa de descanso y algún día más. ¿Y qué os voy a decir? Que es un loco este tío. Este tío es un animal ¿Cómo puede ser que termine la Fórmula 1 en diciembre, el Dakar sea en enero, no te hayas podido correr ninguna carrera en todo el año y te vayas al Dakar? Y además que no va a pasearse. Va a ganar. Quedaros con esta palabra, va a ganar. Hay gente muy buena y lo va a tener complicado. Además, los que han corrido ahora Marruecos, pues llevan ventaja porque se corre Marruecos, pero os digo que va a ganar y lo va a intentar todo. Y si no consigue ganar alguna etapa, a lo mejor la hace brillante o gana alguna etapa. Qué narices, aunque a lo mejor gana también, si es que este tío es capaz de hacer cualquier cosa. Menuda estructura, por Dios, a Loeb, a Morais, él, en ese pedazo de pepino que lleva de coche... Yo tengo una ilusión que no puedo más. Así que compañeros, nos lo vamos a divertir. No es lo mismo Dakar sin Fernando que con Fernando", comenta Jesús Calleja a ElDesmarque.