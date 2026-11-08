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Lando Norris gana un caótico Gran Premio de Brasil y Fernando Alonso roza los puntos

Lando Norris, en Interlagos
Lando Norris, en Interlagos. Cordon Press
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Lando Norris ha vuelto a demostrar que sabe sobrevivir al caos para llevarse una victoria de enorme valor en el Gran Premio de Brasil. El piloto de McLaren se ha impuesto en Interlagos después de una carrera marcada por la lluvia, los cambios de condiciones y varios giros inesperados. El británico, que partía desde la 'pole', tuvo que defender su posición en una salida complicada en la que Kimi Antonelli y Liam Lawson llegaron a ponerle contra las cuerdas.

La carrera tampoco dio tregua en las últimas vueltas, cuando la lluvia volvió a aparecer y obligó a los equipos a tomar decisiones importantes con los neumáticos. Max Verstappen, que arrancó desde la parte trasera de la parrilla, protagonizó una remontada espectacular hasta la segunda posición. Isack Hadjar completó el podio, mientras George Russell y Antonelli terminaron cuarto y quinto, respectivamente. La carrera también dejó el título de constructores matemáticamente asegurado para Mercedes.

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Los primeros giros del Gran Premio de Brasil
Los primeros giros del Gran Premio de Brasil. Cordon Press

La carrera de Fernando Alonso y Carlos Sainz

Los españoles tuvieron una jornada para olvidar. Fernando Alonso terminó duodécimo, a las puertas de los puntos, después de aprovechar las condiciones cambiantes para ganar posiciones e incluso superar a Lewis Hamilton. Sin embargo, el ritmo y la estrategia de Aston Martin le impidieron mantenerse entre los diez primeros.

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Carlos Sainz acabó decimonoveno con Williams, en una prueba en la que entró en boxes en la vuelta 15 para cambiar neumáticos y nunca encontró opciones de remontar. Dos resultados discretos para una carrera en la que Alonso había dejado buenas sensaciones durante el fin de semana, en clasificación.

Así ha terminado el Gran Premio de Brasil

  1. Lando Norris
  2. Max Verstappen
  3. Isack Hadjar
  4. George Russell
  5. Kimi Antonelli
  6. Oscar Piastri
  7. Charles Leclerc
  8. Liam Lawson
  9. Lewis Hamilton
  10. Nico Hülkenberg
  11. Arvid Linblad
  12. Fernando Alonso
  13. Franco Colapinto
  14. Pierre Gasly
  15. Alex Albon
  16. Gabriel Bortoleto
  17. Oliver Bearman
  18. Sergio Pérez
  19. Carlos Sainz
  20. Rafael Camara
  21. Lance Stroll (OUT)
  22. Valtteri Bottas (OUT)
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