David Torres Valencia, 08 NOV 2026 - 17:26h.

"Si alguien se ha tomado mi reacción como algo personal. No era mi intención"

Pablo Maffeo estalla con la entrevista del descanso y contra el árbitro: "Es una mierda, no pinta nada"

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Pablo Maffeo ha querido aclarar lo sucedido durante la entrevista que concedió a DAZN en el descanso del Valencia CF-Real Madrid. El lateral valencianista ha publicado una carta de disculpa en la que explica los motivos de su reacción, reconoce que no estaba en condiciones de atender a los medios y asegura que nunca tuvo intención de faltar al respeto al periodista.

El futbolista fue protagonista de un momento de tensión cuando, nada más comenzar la entrevista, mostró su malestar por tener que atender a los micrófonos en mitad del encuentro. "No me apetece nada hacer esta entrevista, creo que es una mierda, esta entrevista aquí que no pinta nada", manifestó ante las cámaras.

Maffeo también aprovechó para cargar contra la actuación arbitral de Hernández Maeso, especialmente por la falta señalada en la acción previa al primer gol del Real Madrid. "Que sea un poco más justo el árbitro", reclamó. La reacción tuvo repercusión durante la retransmisión y también después del encuentro. Hasta Marcelo, ya retirado, aprovechó para mostrar su bilis contra él. Sin embargo, el jugador quiso matizar lo ocurrido y explicar que su enfado no iba dirigido contra el profesional que le hizo las preguntas. De hecho, tal y como captaron las cámaras de DAZN, se acercó al periodista Sergio Quirante al finalizar el partido para disculparse personalmente. Ahora ha dado un paso más con una carta pública en la que detalla cómo se produjo la situación y vuelve a pedir disculpas.

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La carta completa de disculpa de Pablo Maffeo

Escribo esto porque siento la necesidad de aclarar lo ocurrido durante el descanso.

Lo primero de todo, quiero volver a pedir disculpas si alguien se ha tomado mi reacción como algo personal. No era mi intención.

Desde el primer momento en que se me comunica que tengo que hacer la entrevista, manifiesto que no quiero hacerla porque sabía que estaba MUY caliente y que no era el momento adecuado para expresarme.

Finalmente, se me comunica que es obligatoria y que debo realizarla, aunque mi voluntad desde el principio era no hacerla en ese momento.

Al finalizar el partido, me acerco al periodista para explicarle que mi reacción no iba dirigida hacia él. Tengo muchísimo respeto por todos los profesionales que hacen su trabajo y él no tiene ninguna culpa de lo sucedido.

Simplemente quería aclarar cómo ocurrieron las cosas y dejar constancia de que nunca hubo intención de faltar al respeto a nadie.

Amunt Valencia.