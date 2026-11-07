Alberto Cercós García 07 NOV 2026 - 22:45h.

La tensión que se está viviendo en Mestalla se traslada a las redes sociales

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Pablo Maffeo volvió a convertirse en uno de los protagonistas del Valencia-Real Madrid, aunque esta vez no precisamente por su fútbol. El lateral del conjunto valencianista terminó muy caliente la primera mitad del encuentro, especialmente por sus protestas hacia el arbitraje y su disconformidad con algunas decisiones del colegiado. El futbolista no escondió su enfado cuando fue entrevistado durante el descanso y dejó unas declaraciones bastante contundentes. Maffeo cuestionó la actuación arbitral y mostró su desacuerdo con la falta señalada en la acción del primer gol madridista: "No es falta en el primer gol. El árbitro no es justo". Una reacción que evidenció la tensión acumulada durante los primeros 45 minutos.

La entrevista subió todavía más de temperatura cuando Maffeo dejó claro que ni siquiera tenía ganas de atender a los medios: "No tengo ninguna gana de hacer esta entrevista. Esto es una mierda, una absoluta mierda". El defensa también cargó contra el criterio del árbitro, insistiendo en que la acción del primer tanto no debía haber sido señalada como infracción. Su enfado llegó después de una primera parte en la que el Valencia había cometido 13 faltas y únicamente había visto una tarjeta amarilla, un dato que también alimentó las quejas madridistas. Maffeo, lejos de rebajar la tensión, aprovechó el micrófono para expresar todo su malestar.

Marcelo reacciona en redes a Pablo Maffeo

Y entre quienes no tardaron en reaccionar apareció Marcelo. El exfutbolista del Real Madrid, siempre muy activo en redes sociales, siguió el encuentro y no dejó pasar la oportunidad de responder a la actitud del lateral valencianista. A través de su cuenta de X, el brasileño publicó un mensaje cargado de ironía y con un pequeño juego de palabras con el apellido del defensa: "Qué rabia tiene al Madrid el Masfeo… madre mía. Y gol".

Una respuesta que rápidamente empezó a circular entre los aficionados madridistas y que volvió a colocar a Maffeo en el centro de las conversaciones. El brasileño, que conoce bien lo que significa vivir los Clásicos y los partidos de máxima tensión con la camiseta blanca, dejó claro que no le había gustado nada la actitud del jugador del Valencia.