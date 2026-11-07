El detalle de La Rosaleda con Jesús de Miguel

Fran Fuentes 07 NOV 2026 - 16:23h.

Los campos de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION tendrán un recuerdo para el futbolista fallecido

Javier Aguirre habla de la muerte de Jesús De Miguel: "Ya me pasó con un compañero, son heridas que nunca cierran"

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El fútbol español vive este fin de semana una jornada muy especial en recuerdo de Jesús de Miguel. Los clubes de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION rendirán homenaje a su figura con diferentes actos y muestras de cariño, como ya sucedió anoche en el Ramón Sánchez-Pizjuán, convirtiendo los terrenos de juego en escenarios de recuerdo y reconocimiento. Un tributo que recorrerá los estadios de LALIGA y que servirá para mantener vivo el recuerdo de Jesús de Miguel, con el mundo del fútbol unido en un gesto de homenaje y respeto. Aquí te contaremos cómo transcurren dichos actos en directo, minuto a minuto.