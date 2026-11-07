En directo, los homenajes a Jesús de Miguel en todos los campos de LALIGA
Los campos de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION tendrán un recuerdo para el futbolista fallecido
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El fútbol español vive este fin de semana una jornada muy especial en recuerdo de Jesús de Miguel. Los clubes de LALIGA EA SPORTS y LALIGA HYPERMOTION rendirán homenaje a su figura con diferentes actos y muestras de cariño, como ya sucedió anoche en el Ramón Sánchez-Pizjuán, convirtiendo los terrenos de juego en escenarios de recuerdo y reconocimiento. Un tributo que recorrerá los estadios de LALIGA y que servirá para mantener vivo el recuerdo de Jesús de Miguel, con el mundo del fútbol unido en un gesto de homenaje y respeto. Aquí te contaremos cómo transcurren dichos actos en directo, minuto a minuto.
El detalle de La Rosaleda con Jesús de Miguel
En La Rosaleda, ambos equipos saltaron al terreno de juego con camisetas de Jesús de Miguel y un ramo de flores en recuerdo del jugador del Tenerife, fallecido tras un choque con Jesús Owono.
Buenas tardes, te damos la bienvenida
Buenas tardes, te damos la bienvenida a este directo en el que recogeremos todas las despedidas y actos de homenaje a Jesús de Miguel en los respectivos campos de LALIGA. Arrancamos.