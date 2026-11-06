David Torres Valencia, 06 NOV 2026 - 13:06h.

"Dicen que no hay manera de encontrar otra fecha. No sé si está bien o mal que juguemos, cada uno lleva el luto como puede. Es algo que nos hace daño a todos los que estamos en este negocio"

Así será el homenaje especial del Valencia CF y del Real Madrid a Jesús De Miguel en Mestalla

Compartir







El fallecimiento de Jesús de Miguel también ha marcado la previa del Valencia-Real Madrid. Javier Aguirre se refirió al dolor que ha provocado la muerte del futbolista del CD Tenerife y al homenaje que recibirá este sábado en Mestalla, en una jornada en la que todo el fútbol español se ha unido bajo el lema "Siempre en nuestro recuerdo". El técnico valencianista valoró las muestras de respeto que se han organizado en todos los estadios y la importancia de que jugadores y aficionados puedan recordar al delantero.

La muerte de Jesús de Miguel también abrió el debate sobre la conveniencia de disputar la jornada, después de que la AFE solicitara su suspensión. Finalmente, se optó por mantener los partidos y convertirlos en un homenaje colectivo. Aguirre abordó también si lo más adecuado era jugar o parar el fútbol en unas circunstancias tan dolorosas, así como la decisión de rendir tributo al jugador durante el encuentro ante el Real Madrid.

Javier Aguirre habla del homenaje a Jesús de Miguel: "Dicen que no hay manera de encontrar otra fecha"

Al respecto, Javier Aguirre, entrenador del Valencia CF, ha hablado sobre el homenaje y la conveniencia de jugar o no, tal y como minutos antes había hecho José Mourinho, su homólogo del Real Madrid.

"Estas pérdidas nos duelen a todos. Me pasó ya con un jugador. Son heridas que nunca cierran. Rezo por su descanso eterno", dijo el técnico mexicano visiblemente afectado.

Sobre la propuesta de AFE, el técnico aseguró que comparte cualquier decisión que no tiene clara la idea. "Dicen que no hay manera de encontrar otra fecha, hay partidos de Copa de Selecciones. No sé si está bien o mal que juguemos, cada uno lleva el luto como puede. Es algo que nos hace daño a todos los que estamos en este negocio", reconocía Aguirre tras acordarse de Jesús de Miguel.