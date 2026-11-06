"División de opiniones" de algunos capitanes y qué ha pasado con la AFE por pedir el aplazamiento de la jornada

María Trigo 06 NOV 2026 - 09:57h.

También se informa de que la sanción a Owono se va a saber el viernes

La AFE solicita al Juez Único de Competición aplazar toda la jornada

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La AFE pidió la suspensión completa de la jornada tanto en Primera como en Segunda División y este jueves por la tarde LALIGA ya confirmó que no va a ser así. La patronal ha aplazado tres partidos de LALIGA HYPERMOTION, pero el resto se jugarán con normalidad y lo que se hará son distintos homenajes a Jesús de Miguel, el futbolista del Tenerife que perdió la vida a consecuencia de un choque que sufrió durante el partido contra el Andorra el pasado lunes y motivo por el que la AFE había pedido que no se jugara.

¿Por qué se han enfadado los capitanes?

En las últimas horas, Isaac Fouto contó en El Partidazo de Cope que ha habiado cosas que no han sentado bien en todo este proceder: "Han intentado hablar con todos los capitanes de Segunda División. Yo te puedo contar, que hay algunos capitanes que no están de acuerdo. Hay algunos capitanes de Segunda División que quieren jugar y así se lo han hecho saber a AFE".

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"Hay algunos que están bastante mosqueados, no solo en Segunda sino también en Primera porque el otro día se hace un comunicado y no se informa de ese comunicado a todos los capitanes. Eso sentó bastante mal. Lo lógico es que si tú vas a sacar un comunicado pidiendo que se aplace la jornada por ser sensible con la humanidad de los jugadores y con la sensibilidad de los jugadores, lo lógico en este caso es que tú llames a todos los capitanes de Primera y Segunda División, esos capitanes sondeen al vestuario y luego ese sondeo cada capitán se lo haga saber a AFE. Ese procedimiento no ha ocurrido. AFE ha hecho los comunicados sin consultar a algunos capitanes porque de hecho ha habido capitanes que se han puesto en contacto con AFE y que se lo han hecho saber", añadió al respecto.

Como muestra de ese desencuentro, la AFE ayer sí que procedió de otra forma: "Y hoy sí que han contactado con todos los de Segunda División y algunos han dicho que quieren jugar, otros que no. Hay división de opiniones. Ya hemos escuchado a un jugador del Barça que él sí que quiere dar ese homenaje pero lo quiere dar en el campo. Pero como te digo, división de opiniones. No hay tanta unanimidad como ha dicho AFE en el comunicado".