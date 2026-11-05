Basilio García Sevilla, 05 NOV 2026 - 18:31h.

Luis García Plaza mete en la lista tanto a Kochorashvili como a Isaac Romero

Comunicado oficial de LaLiga sobre los partidos aplazados y un doble homenaje a Jesús de Miguel

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El Sevilla FC regresa este viernes al Ramón Sánchez-Pizjuán para disputar el último partido del segundo tramo de competición de la temporada. Se mide al Deportivo Alavés en un partido especial tanto para el técnico, Luis García Plaza, como para Jon Guridi, uno de los hombres que parte con opciones de entrar en el once inicial. Además, regresa a Nervión Quique Sánchez Flores, el último entrenador que cumplió con la afición antes de la llegada del madrileño, para una cita que estará marcada por el recuerdo a Jesús de Miguel, el delantero del CD Tenerife fallecido el pasado martes.

Para el partido ante los babazorros, García Plaza ha convocado a 24 jugadores: Odysseas, Fran González, Rafa Romero, Juan Iglesias, Carmona, Kike Salas, Fabio Cardoso, Sangante, Andrés Castrín, Iker Muñoz, Julio Díaz, Suazo, Agoumé, Kochorashvili, Nico Guillén, Fofana, Jon Guridi, Alfon, Ejuke, Rubén Vargas, Félix Correia, Robbie Ure, Isaac Romero y Stassin. Tendrá que descartar a un jugador en los instantes previos al choque.

El Sevilla ha ofrecido la convocatoria apenas minutos después de que LALIGA y la RFEF publicaran los actos de homenaje compartido a Jesús de Miguel que se celebrarán durante toda la jornada. Pese a que planeó la posibilidad de la suspensión íntegra de la jornada en todo el fútbol profesional, solo se han aplazado los partidos del CD Tenerife -ante el Granada-, el FC Andorra -ante el RCD Mallorca- y el CD Castellón -ante el Eibar-, de LALIGA HYPERMOTION.

El club nervionense ha querido tener un detalle con el futbolista fallecido, recordándole en la gráfica con la que ha publicado la lista de convocados. Los nombres de los 24 relacionados aparecen sobre la imagen del reverso de una camiseta del Sevilla, con el dorsal ‘9’ y el nombre de De Miguel. “Es una desgracia, las palabras sobran, intentaremos ayudar en todo lo que podamos. Descanse en paz”, afirmaba este jueves en la rueda de prensa previa el entrenador sevillista.

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Entran Kochorashvili e Isaac Romero

En lo meramente deportivo, participarán de la convocatoria dos hombres sobre los que sobrevolaban algunas dudas. Por un lado, Giorgi Kochorashvili se ha desplazado hasta la localidad toledana de Navahermosa este jueves para asistir al funeral de De Miguel, con el que coincidió en el CD Castellón. No ha entrenado con el equipo, pero está de vuelta para estar en el partido, aunque con pocas opciones de entrar en el once inicial.

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Más posibilidades tiene Isaac Romero, que ha pasado la semana entre algodones tras tener que retirarse el pasado domingo del partido ante el Getafe CF. El lebrijano no ha entrenado con el grupo hasta este jueves, haciéndolo con un aparatoso vendaje, pero García Plaza ha confirmado que está disponible y parte con muchas opciones de volver a salir de inicio.