Pepe Jiménez Sevilla, 10 OCT 2026 - 12:19h.

El exentrenador del Sevilla compara lo conseguido con lo que vivió en Valencia o Getafe

Quique Sánchez Flores explica el problema que ha sufrido Mariano en los últimos años: "Ha soltado el lastre"

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Llegó, salvó al equipo y se marchó, entre entrevistas y declaraciones, dejando un extraño sabor en el Sánchez-Pizjuán. Quique Sánchez Flores, tras muchos intentos, dirigió al Sevilla tras el paso de Diego Alonso y ahora, desde la distancia, recuerda lo conseguido como algo "importantísimo".

Porque aunque aquél Sevilla no estuvo tan cerca de descender como el de Matías Almeyda-Luis García Plaza, ni el de García Pimienta-Joaquín Caparrós, sí estuvo muchos meses en una delicada situación y Quique Sánchez Flores consiguió revertir la situación.

El propio técnico recuerda que, a nivel de objetivos, todo lo que ha conseguido es "importantísimo" y compara lo de meter al Valencia en Champions League con "salvar a Getafe o a Sevilla en situaciones extremas".

"Me parecen títulos", insiste Quique Sánchez Flores en su interesante entrevista concedida en El Mundo antes de, lejos de ese sufrimiento que mostró en Sevilla, decir que ahora vive de otra manera la élite. "Tuve esos momentos en los que no entendí bien la vida y si no lo haces tampoco entiendes bien tu profesión. Estoy en otro momento vital. Pero eso no quiere decir que trabaje menos horas, simplemente lo hago de otra forma", dice.

El "desgaste" que acabó con Quique en el Sevilla

En una de sus últimas ruedas de prensa, Quique Sánchez Flores explicó que "el desgaste es muy grande. Estas decisiones se van madurando en medio del fuego pero había que enfriar las ideas para tomar la decisión. Cuando yo enfrié la cabeza, y fue hace muchas semanas, pensé que todo el desgate que había tenido era muy grande, yo no era la persona para llevar el proyecto. Me parece muy responsable por mi parte dejar las puertas abiertas al presidente y a la dirección deportiva y que entre aire fresco. Los que estamos aquí dentro tenemos un punto de quemazón que tenemos que curar".