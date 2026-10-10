Pepe Jiménez Sevilla, 10 OCT 2026 - 09:49h.

El jugador muestra su deseo por triunfar en el Sánchez-Pizjuán

"Nico Guillén nos va a dar mucho dinero": Jesús Galván no duda sobre el futuro del Sevilla

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Pocos nombres, al menos llegados desde la cantera, han despertado tanta ilusión y atención como lo ha hecho Nico Guillén en los últimos años. Su salto a la élite ha llegado de la mano de Luis García Plaza, pero su nombre empezó a sonar hace ya un tiempo y es que en la Carretera de Utrera le llevan señalando como jugador de futuro varias temporadas. Ese reconocimiento, sin embargo, no habría sido posible sin el esfuerzo y el sacrificio de una familia que ya tiene regalo prometido: "Por ellos".

El propio futbolista ha reconocido en su última entrevista en Informa Sevilla que "a mi madre, a mi abuela y a mi padre les debo la vida", porque como él mismo cuenta "mi madre salía de trabajar y a las 15.00 me venía para Sevilla. Llegábamos a las 23.00 a casa y al día siguiente otra vez. Todos los días".

"Les tengo que agradecer la vida, porque han hecho muchísimas cosas para que yo pueda progresar en el fútbol", insistía el mediocampista en la citada entrevista antes de prometer que, si marca en la élite, celebrará poniéndose cinco dedos en su cara "porque en mi casa somos cinco, por ellos".

En la conversación, Nico Guillén destaca a Jesús Galván como su entrenador más importante y la mención llega poco después de que el técnico, en una conversación con MuchoDeporte, señalase al centrocampista como una futura venta asegurada. "Le falta hacerse, sobre todo físicamente. Es un chico muy delgado, frágil, pero a nivel futbolístico... Yo conozco a Nico desde que era primer año cadete. Lo hice debutar en 2ª RFEF siendo cadete de segundo año. Debutó en 1ª RFEF siendo juvenil de primer año. Más pronto que tarde, Nico será jugador de Primera División y, seguramente, nos va a dar mucho dinero", reconocía en la citada entrevista.

Por el momento conocemos el pasado, con sacrificio familiar, y el presente de Nico Guillén, con paciencia y humildad para llegar al primer equipo, pero son muchos los que ya ven en el de Huelva un centrocampista con mucho futuro.