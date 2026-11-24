Pablo Sánchez 24 NOV 2026 - 06:47h.

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La relación entre Javier Tebas y el Real Madrid sigue siendo tensa. Los choques entre el presidente de LALIGA y Florentino Pérez son habituales, bien sea por motivos relacionados con la competición, con la cadena de televisión del conjunto merengue o con sucesos importantes como el caso Negreira. En las últimas horas, Tebas habló para El Chiringuito sobre la situación actual entre ambas partes y abrió un profundo debate entre los colaboradores.

En primer lugar, Tebas se refirió a la labor arbitral en respuesta a las últimas declaraciones de Comesaña sobre el Madrid y el Barcelona. "Se dice que con los grandes los árbitros pitan de forma diferente. No lo sé. Hoy en día el tema de lo que se habla del Madrid y el Barça presión tienen que tener. Uno mira constantemente lo que hace el otro. Claramente de Madrid TV, su comportamiento es muy diferente del que hay en el Barcelona", comentó.

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En cuanto a las relaciones con el Madrid, se limitó a expresar lo siguiente: "Yo sigo pensando lo que dije hace tiempo, no he cambiado, pero no voy a estirar el chicle. No voy a estar siempre duro con el Barcelona, eso ya está en un juzgado. Lo que pretende el entorno del Real Madrid es inaudito, como fue la postura de estar siendo mi amigo y que hay que ayudarle hasta que dejó la Superliga. Lo que no vamos a hacer es romper relaciones y esas cosas".

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La respuesta en El Chiringuito

La primera en poner el grito en el cielo fue María Trisac, quien mostró sin tapujos su opinión sobre Tebas. "Es una persona incapacitada para ser presidente de LALIGA, no representa a todos los clubes. Me encantaría que tuviese que vender y exportar un producto como LALIGA sin el beneficio que le reporta el Real Madrid. Es una falta de respeto tremenda. Cada uno con su opinión pone en el foco a un equipo o a una persona. Este hombre muchas veces habla y creo que se olvida que es el presidente de una institución muy grande".

Tras la defensa de Cristóbal Soria al máximo dirigente de LALIGA, fue Josep Pedrerol quien respondió replicándole. "No es verdad que represente a 42 clubes. Por lo que habla del Madrid no ayuda mucho al Madrid. Siempre mirando para otro lado. Si el caso Negreira aburre, el suyo con Real Madrid TV aburre más. Madrid y Barcelona son la clave para vender LALIGA en cualquier lugar del mundo. Creo que Tebas puede hablar del Madrid, pero siempre que puede y aprovecha... cansa", sentenció.

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