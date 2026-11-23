Basilio García Sevilla, 23 NOV 2026 - 22:58h.

La REFCam muestra de forma subjetiva cómo vivió el colegiado murciano el partido

Lo que dijo Antony en una celebración de 90 segundos que encendió al sevillismo: "Yo estoy iluminado"

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José María Sánchez Martínez es uno de esos colegiados que tiene la habilidad de no dejar contento a nadie en cualquier partido que arbitra. Así fue en el derbi entre el Sevilla FC y el Real Betis Balompié, en el que sus formas autoritarias y su manera de repartir tarjetas amarillas a discreción enervaron a todos los protagonistas.

Pero hay dos jugadas que pudieron marcar el partido. O lo marcaron. En las dos estuvo presente Kike Salas y ambas tuvieron lugar en la segunda mitad. Por un lado, la segunda amarilla que el Betis pidió para el canterano sevillista y, por otro, el penalti que la parroquia local solicitó cuando Fran García empujó por detrás al sevillista en una jugada en la que el balón se marchaba ya lejos.

Con la implementación de la REFCam, esta temporada se puede el aficionado hacer una idea sobre cómo es arbitrar a pie de campo y, además, como se comportan los colegiados. LALIGA ha publicado un extenso vídeo desde esta cámara subjetiva en la que se puede ver cómo Sánchez Martínez zanjó las dos jugadas más polémicas del encuentro.

En la primera en cuestión, la de la posible falta de Kike Salas a Isco que el árbitro señaló al contrario desoyendo el consejo de su asistente, Sánchez Martínez dijo nada más producirse la acción. “Ojo, palo”, para después solicitar a los dos protagonistas que se levantaran. “Vamos Kike, vamos. Arriba Isco”.

Por otro lado, minutos más tarde, en el derribo de Fran García a Kike Salas, se limitó a decir “nada, puerta”, aunque sí le gritó un contundente “¡para ya!” a Lucas Stassin, que protestaba su decisión.

Las felicitaciones de los protagonistas

Pese a que nadie pareció estar contento con su actuación, al terminar el partido fueron varios los que se acercaron a Sánchez Martínez para darle la enhorabuena por su manera de pitar un partido que no es nada sencillo, aunque el primero que pareció no entender nada fue Marc Bartra, que después expresó su descontento en la zona mixta.

Kocho, Marc Roca, con abrazo incluido, el delegado Curro Picchi, el segundo entrenador Pedro Rostoll o el mismísimo Luis García Plaza se acercaron al murciano. “Este partido no es fácil de pitar, enhorabuena”, le dijo el técnico sevillista en una frase que lo resume todo. No es fácil, no. Es dificilísimo.