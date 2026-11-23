Basilio García Sevilla, 23 NOV 2026 - 22:10h.

"Yo estoy iluminado, es por él. Gracias Dios mío", dijo el brasileño mirando al cielo

Antony, encarado con la afición del Sevilla: "Sois malísimos"

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El derbi entre el Sevilla FC y el Real Betis Balompié del pasado sábado estuvo lleno de tensión. Es así en todos los partidos de máxima rivalidad, sobre todo en una ciudad como la capital de Andalucía, y uno de los grandes protagonistas fue Antony. El brasileño mostró su mejor versión de la temporada, marcó el gol verdiblanco y se las tuvo tiesas durante todo el partido con la afición del Ramón Sánchez-Pizjuán, donde jugaba por primera vez como verdiblanco.

El futbolista brasileño mantuvo una relación más que caliente con el sevillismo durante todo el encuentro, pero los dos momentos álgidos llegaron cuando marcó el gol y cuando terminó el partido.

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La grada del Sánchez-Pizjuán y los jugadores pidieron una sanción para Antony por su celebración del gol. Después de lo que le sucedió a Isaac Romero en el partido ante el Levante UD, donde vio una amarilla por mandar a callar a la grada local que le valió la expulsión, la afición nervionense está muy sensible con estos detalles.

Antony se abrazó primero en una piña con sus compañeros, después con Natan. Más tarde hizo su habitual choque de manos con Ez Abde, mirando desafiante a la grada. Sin dejar de mirar hacia el Gol Norte, se señaló el tatuaje de su cuello y dijo en portugués: “Yo estoy iluminado, es por él. Gracias Dios mío”, tal y como han recogido las cámaras de El Día Después. Siguió señalando a los aficionados visitantes, lanzándole besos y alzando los brazos, para realizar también con sus dedos la señal del corazón, acabando por señalar el césped del coliseo nervionense. En total, un minuto y medio de celebración que encendió a la grada y que hizo que la afición la tomara con él hasta que fue sustituido.

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Además, el jugador se dio cuenta de que su nombre estaba mal escrito en el videomarcador. En primer lugar, apareció el nombre de Bellerín como autor del gol, después un Anthony para acabar poniendo el nombre correcto.

Las palabras tras el partido

Una vez finalizado el encuentro, tras el pitido final de Sánchez-Martínez, Antony consoló a Álvaro Valles por su error en el gol de Kike Salas y acabó dirigiéndose a la grada de Gol Sur. “Yo no pago para vosotros. Malísimos. Yo no pago para vosotros. Malísimos. Sois muy malos. Malísimos. Malísimos”, dijo el brasileño mirando hacia la grada de Gol Sur, tal y como captaron las cámaras de El Día Después.